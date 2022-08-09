Происшествия 09.08.2022 в 14:27

В Бурятии не успели спасти погребенного заживо ребенка

Во время игры в овраге на мальчика обвалился грунт
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии не успели спасти погребенного заживо ребенка
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту гибели 6-летнего мальчика в селе Творогово.

Как сообщили в следственном ведомстве, по предварительным данным, днем 8 августа трое мальчиков гуляли по селу без присмотра взрослых. Они пришла к оврагу, где накануне на одном из склонов выкопали в песке несколько углублений, и стали в них играть.

Спустя некоторое время сверху на одного из малышей обвалился грунт и засыпал его в яме. Другие дети попытались его откопать, вскоре им удалось высвободить из-под песка голову, но мальчик уже не подавал признаки жизни. Друзья позвали на помощь взрослых, которые вызвали скорую. Однако ребенок скончался до приезда врачей.

«В настоящее время по данному факту проводится необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - рассказали в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
несчастный случай

Все новости

В Бурятии не успели спасти погребенного заживо ребенка
09.08.2022 в 14:27
В озеро Большое Еравное выпустили более 32 тысяч мальков сазана
09.08.2022 в 14:21
Два человека попали в реанимацию после лобового ДТП в Бурятии
09.08.2022 в 13:53
В Бурятии чиновники решают, как приделать собаке оторванное ухо
09.08.2022 в 13:35
Треть водителей Улан-Удэ не против платного въезда в центр города
09.08.2022 в 12:56
Вооруженный шампуром грабитель отнял у жителя Бурятии автомобиль
09.08.2022 в 12:50
Сойты и эвенки – демографически перспективные жители Бурятии
09.08.2022 в 12:02
В Улан-Удэ серийный поджигатель помогал поймать самого себя
09.08.2022 в 11:58
В Улан-Удэ потушили пожар в доме
09.08.2022 в 11:39
В Бурятии оградят железнодорожные пути, где погибла девочка
09.08.2022 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 августа

Читайте также
Два человека попали в реанимацию после лобового ДТП в Бурятии
Всего в аварии пострадали 5 человек, в том числе двое детей
09.08.2022 в 13:53
В Бурятии чиновники решают, как приделать собаке оторванное ухо
Вандалы испортили памятник пограничникам в Кяхте
09.08.2022 в 13:35
Вооруженный шампуром грабитель отнял у жителя Бурятии автомобиль
Мужчина пошел на преступление, чтобы вернуться с Байкала в Улан-Удэ
09.08.2022 в 12:50
В Улан-Удэ серийный поджигатель помогал поймать самого себя
Разоблаченный пироман заявил, что не может объяснить мотивы своего поведения
09.08.2022 в 11:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru