В Бурятии не успели спасти погребенного заживо ребенка

Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту гибели 6-летнего мальчика в селе Творогово.Как сообщили в следственном ведомстве, по предварительным данным, днем 8 августа трое мальчиков гуляли по селу без присмотра взрослых. Они пришла к оврагу, где накануне на одном из склонов выкопали в песке несколько углублений, и стали в них играть.Спустя некоторое время сверху на одного из малышей обвалился грунт и засыпал его в яме. Другие дети попытались его откопать, вскоре им удалось высвободить из-под песка голову, но мальчик уже не подавал признаки жизни. Друзья позвали на помощь взрослых, которые вызвали скорую. Однако ребенок скончался до приезда врачей.«В настоящее время по данному факту проводится необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - рассказали в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии