Происшествия 09.08.2022 в 15:01

В Бурятии на Байкале утонули мужчина и женщина

Оба происшествия случились в Кабанском районе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на Байкале утонули мужчина и женщина
За минувшие сутки на Байкале в Кабанском районе Бурятии утонули сразу два человека. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первое происшествие случилось ранним утром в районе станции Кедровая. Там опрокинулась лодка с двумя мужчинами, в результате один из них утонул, оказавшись в воде без спасательного жилета. Тело 37-летнего погибшего извлёк из воды его спасшийся товарищ.

Вечером того же дня в местности Култушная залива Посольский Сор в воде было обнаружено тело 60-летней женщины. Его извлекли из воды и передали полицейским. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

В агентстве также сообщили, что тело мальчика, предположительно утонувшего 8 августа в местности Лопатки Баргузинского района, до сих пор не найдено. В поисках ребенка задействованы спасатели, полицейские, а так же добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местное население.

Всего с начала летнего купального сезона на водоёмах Бурятии утонули 18 человек, среди которых 2 детей. Тела двоих утонувших до сих пор не найдены.

Фото: «Номер один»
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