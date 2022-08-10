В Бурятии стали чаще расхищать бюджетные деньги

Прокуратура Бурятии продолжает работу по проверке соблюдения антикоррупционного законодательства, выявлению и предупреждению коррупционных правонарушений. Как сообщили в надзорном ведомстве, с начала года пресечено свыше 800 нарушений коррупционной направленности, к дисциплинарной ответственности привлечено 137 лиц. По искам прокуроров судами взыскан причиненный коррупционными преступлениями ущерб на сумму более 12 млн рублей.«Подавляющее большинство допускаемых должностными лицами нарушений связано с предоставлением недостоверных или неполных сведений о доходах, имущественном положении. В этом году по инициативе прокурора республики досрочно прекращены полномочия депутата горсовета Улан-Удэ, который не представил сведения о доходах (речь идет о Жаргале Цыбикове – прим авт.)», - рассказали в прокуратуре.Выявляются нарушения, связанные с непринятием служащими мер по предупреждению и урегулированию конфликта интересов. К примеру, в Баунтовском районе руководитель структурного подразделения государственного органа состоял в родственных отношениях с подчиненным работником. По указанному факту прокурором внесено представление, которое находится на рассмотрении.В Муйском районе вопреки установленному антикоррупционным законом запрету на должность руководителя администрации городского поселения принят гражданин, не прекративший участие в управлении коммерческой организацией. Прокурор в судебном порядке потребовал расторгнуть трудовой договор со служащим.Особые усилия правоохранительных органов направлены на выявление хищений при расходовании бюджетных средств, реальное возмещение ущерба, причиненного коррупцией. Как сообщают в прокуратуре, в сравнении с прошлым годом отмечается рост таких преступлений как мошенничество и хищение вверенного имущества.Так, прокурорской проверкой установлено, что бухгалтер одной из школ в Кяхтинском районе на протяжении трех лет переводил часть зарплаты работников на свои банковские счета. Ущерб составил 514 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении должностного лица направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»