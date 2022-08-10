Житель Бурятии прыгнул с пирса в Байкал и утонул

Днем 9 августа в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на озере Байкал в районе поселка Танхой утонул человек. Спустя несколько часов спасатели Посольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда нашли тело 45-летнего мужчины, подняли его на поверхность и передали полицейским.Как уточняет паблик «Кабанск-инфо.24/7», утонувший мужчина нырнул в воду с пирса возле визит-центра «Байкал заповедный».Фото: МЧС Бурятии