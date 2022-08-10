Происшествия 10.08.2022 в 11:45
Житель Бурятии прыгнул с пирса в Байкал и утонул
Тело погибшего нашли спасатели
Текст: Константин Воронов
Днем 9 августа в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на озере Байкал в районе поселка Танхой утонул человек. Спустя несколько часов спасатели Посольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда нашли тело 45-летнего мужчины, подняли его на поверхность и передали полицейским.
Как уточняет паблик «Кабанск-инфо.24/7», утонувший мужчина нырнул в воду с пирса возле визит-центра «Байкал заповедный».
Фото: МЧС Бурятии
Как уточняет паблик «Кабанск-инфо.24/7», утонувший мужчина нырнул в воду с пирса возле визит-центра «Байкал заповедный».
Фото: МЧС Бурятии
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