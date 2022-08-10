В Бурятии пенсионер вместо TV-тюнера получил коробку с землей

5 августа с заявлением о мошенничестве в полицию Мухоршибирского района обратился 70-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что на популярном видеохостинге увидел рекламу о продаже TV-тюнера и захотел его приобрести. Сельчанин перешел по предлагаемой ссылке и оформил заявку. Через несколько дней, получив долгожданную посылку, пенсионер оплатил ее и при вскрытии обнаружил в ней коробку с землей.«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленников», - сообщили в МВД Бурятии.Полиция просит жителей республики быть более бдительными при совершении покупок в Интернете.«Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам. При переходе на различные сайты организаций обращайте внимание на подлинность их адреса в адресной строке браузера, дабы не столкнуться с сайтом-дублёром. Заказывайте товар на официальных сайтах специализированных компаний либо торговых площадках, проверенных вашими знакомыми», - призывают правоохранители.Фото: pixabay.com