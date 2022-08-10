В Улан-Удэ полицейские задержали юного угонщика мопеда

«На место происшествия был приглашен заявитель, который опознал принадлежащий ему мопед. Хозяин поблагодарил сотрудников ГИБДД за оперативность и профессионализм», - сообщили в МВД Бурятии.









Вечером 3 августа в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 38-летнего горожанина об угоне мопеда стоимостью 70 тысяч рублей. Мужчина приехал утром на работу и припарковал транспорт возле крыльца здания по ул. Краснофлотская, а вечером обнаружил его пропажу. Ориентировка на похищенный мопед была передана экипажам ГИБДД.Поздно вечером на ул. Таежная сотрудники ГИБДД заметили схожий по приметам мопед. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. После непродолжительной погони водитель и пассажир бросили мопед и убежали. Одного из них - 15-летнего подростка - сотрудники ГИБДД задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Фото: МВД Бурятии