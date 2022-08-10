В Улан-Удэ за остановкой нашли мертвую женщину

Утром 8 августа в Улан-Удэ за остановкой общественного транспорта «Дамба», расположенной за СНТ «Пищевик», на проезжей части было обнаружено тело женщины, предварительно без признаков насильственной смерти.Установить ее личность правоохранителям пока не удалось. В связи с этим МВД Бурятии просит граждан, располагающих информацией о личности женщины, сообщить в полицию по телефонам: 8-964-406-96-02 или 102 (112).Приметы женщины: азиатской внешности, на вид 60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка короткая.Была одета в черную в белый горох кофту с мелкими белыми узорами в верхней части, спортивные брюки черного цвета.