Происшествия 10.08.2022 в 17:32
В Улан-Удэ за остановкой нашли мертвую женщину
Полиции просит помочь установить ее личность
Текст: Константин Воронов
Утром 8 августа в Улан-Удэ за остановкой общественного транспорта «Дамба», расположенной за СНТ «Пищевик», на проезжей части было обнаружено тело женщины, предварительно без признаков насильственной смерти.
Установить ее личность правоохранителям пока не удалось. В связи с этим МВД Бурятии просит граждан, располагающих информацией о личности женщины, сообщить в полицию по телефонам: 8-964-406-96-02 или 102 (112).
Приметы женщины: азиатской внешности, на вид 60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка короткая.
Была одета в черную в белый горох кофту с мелкими белыми узорами в верхней части, спортивные брюки черного цвета.
Установить ее личность правоохранителям пока не удалось. В связи с этим МВД Бурятии просит граждан, располагающих информацией о личности женщины, сообщить в полицию по телефонам: 8-964-406-96-02 или 102 (112).
Приметы женщины: азиатской внешности, на вид 60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка короткая.
Была одета в черную в белый горох кофту с мелкими белыми узорами в верхней части, спортивные брюки черного цвета.