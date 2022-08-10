Происшествия 10.08.2022 в 17:32

В Улан-Удэ за остановкой нашли мертвую женщину

Полиции просит помочь установить ее личность
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ за остановкой нашли мертвую женщину
Утром 8 августа в Улан-Удэ за остановкой общественного транспорта «Дамба», расположенной за СНТ «Пищевик», на проезжей части было обнаружено тело женщины, предварительно без признаков насильственной смерти.

Установить ее личность правоохранителям пока не удалось. В связи с этим МВД Бурятии просит граждан, располагающих информацией о личности женщины, сообщить в полицию по телефонам: 8-964-406-96-02 или 102 (112).

Приметы женщины: азиатской внешности, на вид 60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка короткая.

Была одета в черную в белый горох кофту с мелкими белыми узорами в верхней части, спортивные брюки черного цвета.

Все новости

В Улан-Удэ за остановкой нашли мертвую женщину
10.08.2022 в 17:32
В Улан-Удэ полицейские задержали юного угонщика мопеда
10.08.2022 в 17:08
Солдаты Монголии и России освободили от террористов населенный пункт в горно-пустынной местности
10.08.2022 в 16:34
МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза
10.08.2022 в 16:30
В Бурятии перед судом предстанет сельчанин, который едва не спалил заживо семью
10.08.2022 в 16:14
В Бурятии появились «палаточные» воры
10.08.2022 в 15:30
В Улан-Удэ с маршрута в Нижние Тальцы уволился единственный водитель
10.08.2022 в 14:42
В Бурятии пенсионер вместо TV-тюнера получил коробку с землей
10.08.2022 в 14:32
На Ольхоне завершился турнир по вольной и национальной борьбе памяти Михаила Елбаскина
10.08.2022 в 13:44
Спасатели БПСО эвакуировали с хребта Хамар-Дабан москвичку с подозрением на аппендицит
10.08.2022 в 13:26
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 августа

Читайте также
В Улан-Удэ полицейские задержали юного угонщика мопеда
Подросток пытался сбежать, но сотрудник ГИБДД оказался быстрее
10.08.2022 в 17:08
В Бурятии перед судом предстанет сельчанин, который едва не спалил заживо семью
Его бывшую сожительницу и двух ее детей спасли четверо студентов, услышавших крики женщины  
10.08.2022 в 16:14
В Бурятии появились «палаточные» воры
Одного из них, обкравшего туристов в местности Лемасово на побережье Байкала, задержали
10.08.2022 в 15:30
В Бурятии пенсионер вместо TV-тюнера получил коробку с землей
Товар мужчина заказал по ссылке в Интернете
10.08.2022 в 14:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru