Происшествия 11.08.2022 в 09:15

Жители Улан-Удэ сожгли автомобиль, который не смогли угнать

Злоумышленники пытались замести следы преступления, но это им не помогло
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Текст: Константин Воронов
Жители Улан-Удэ сожгли автомобиль, который не смогли угнать
Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении двух ранее судимых молодых людей. Они обвинялись в угоне и умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, парни, желая добраться до дома одного из них, решили угнать легковой автомобиль, стоявший на проспекте Победы. Злоумышленники разбили камнем стекло и после неудачной попытки запустить двигатель оттолкнули машину на 200 метров. Затем, чтобы скрыть следы преступления, которые могли остаться в салоне, преступники подожгли машину.

Суд признал парней виновными и приговорил их к 3 и 3,5 годам лишения свободы в колонии общего и строгого режима.

По жалобе прокурора Верховный суд Бурятии изменил одному из осужденных режим отбывания наказания со строгого на особый, поскольку в его действиях имелся особо опасный рецидив. Апелляционные жалобы осужденных, не согласных с правовой оценкой их действий и назначенным наказанием, оставлены без удовлетворения.

Фото: pixabay.com
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