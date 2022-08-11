Жители Улан-Удэ сожгли автомобиль, который не смогли угнать

Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении двух ранее судимых молодых людей. Они обвинялись в угоне и умышленном уничтожении чужого имущества.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, парни, желая добраться до дома одного из них, решили угнать легковой автомобиль, стоявший на проспекте Победы. Злоумышленники разбили камнем стекло и после неудачной попытки запустить двигатель оттолкнули машину на 200 метров. Затем, чтобы скрыть следы преступления, которые могли остаться в салоне, преступники подожгли машину.Суд признал парней виновными и приговорил их к 3 и 3,5 годам лишения свободы в колонии общего и строгого режима.По жалобе прокурора Верховный суд Бурятии изменил одному из осужденных режим отбывания наказания со строгого на особый, поскольку в его действиях имелся особо опасный рецидив. Апелляционные жалобы осужденных, не согласных с правовой оценкой их действий и назначенным наказанием, оставлены без удовлетворения.Фото: pixabay.com