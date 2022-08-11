Жительница Бурятии пырнула ножом сожителя в ответ на удар палкой

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Закаменска, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2022 года в ходе распития спиртного ранее не судимая женщина нанесла удар ножом в живот своему сожителю, который до этого ударил ее палкой по плечу. Мужчина выжил, но его здоровью был причинен тяжкий вред.Суд признал женщину виновной и приговорил к году колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»