В Улан-Удэ поймали бесстрашного наркомана

«В ходе досмотра у подозреваемого обнаружили в правом носке полиэтиленовый сверток с травянистой массой» - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Во время патрулирования Советского района группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии возле автовокзала заметила подозрительного мужчину. Он приставал к гражданам, шатался, нарушал общественный порядок, сообщили в пресс-службе ведомства.Позже выяснилось, что у 45-летнего мужчины никогда не было паспорта. Подозрительного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.