Происшествия 11.08.2022 в 09:56
В Улан-Удэ поймали бесстрашного наркомана
На автовокзале он приставал к прохожим и вел себя неадекватно
Текст: Нина Павлова
Во время патрулирования Советского района группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии возле автовокзала заметила подозрительного мужчину. Он приставал к гражданам, шатался, нарушал общественный порядок, сообщили в пресс-службе ведомства.
Позже выяснилось, что у 45-летнего мужчины никогда не было паспорта. Подозрительного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Позже выяснилось, что у 45-летнего мужчины никогда не было паспорта. Подозрительного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«В ходе досмотра у подозреваемого обнаружили в правом носке полиэтиленовый сверток с травянистой массой»- рассказали в пресс-службе Росгвардии.
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