Происшествия 11.08.2022 в 10:38
В Улан-Удэ пропала 17-летняя девушка
5 августа она ушла из дома и не вернулась
Текст: Константин Воронов
Полиция Улан-Удэ разыскивает 17-летнюю Дари Митыпову, которая 5 августа ушла из дома в Октябрьском районе города и не вернулась.
Приметы: метиска, на вид 17-18 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие, русые, глаза карие.
Была одета: рубашка клетчатая черно-белого цвета, черные брюки, белые кроссовки.
Ранее уходила.
При наличии информации о разыскиваемой МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8-991-115-03-07.
Приметы: метиска, на вид 17-18 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие, русые, глаза карие.
Была одета: рубашка клетчатая черно-белого цвета, черные брюки, белые кроссовки.
Ранее уходила.
При наличии информации о разыскиваемой МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8-991-115-03-07.
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