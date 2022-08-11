Происшествия 11.08.2022 в 10:38

В Улан-Удэ пропала 17-летняя девушка

5 августа она ушла из дома и не вернулась
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пропала 17-летняя девушка
Полиция Улан-Удэ разыскивает 17-летнюю Дари Митыпову, которая 5 августа ушла из дома в Октябрьском районе города и не вернулась.

Приметы: метиска, на вид 17-18 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие, русые, глаза карие.

Была одета: рубашка клетчатая черно-белого цвета, черные брюки, белые кроссовки.

Ранее уходила.

При наличии информации о разыскиваемой МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8-991-115-03-07.

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ЗУРХАЙ
с 10 по 16 августа

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