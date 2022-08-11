Житель Бурятии обокрал пенсионерку, прикинувшись сантехником

В полицию Северобайкальска обратилась пенсионерка с заявлением о краже. Женщина рассказала, что в соцсети познакомилась с мужчиной из поселка Кичера. В ходе общения выяснилось, что пенсионерка нуждается в услугах сантехника, на что новый знакомый предложил свою помощь.На следующий день мужчина приехал к заявительнице. Сделав работу, он попросил у хозяйки оставить его на ночь, так как транспорт уже не ходит. Женщина отдала ключи от квартиры, а сама отправилась на работу в ночную смену. Вернувшись утром, пенсионерка обнаружила открытую дверь квартиры и отсутствие гостя. Вместе с ним пропали ноутбук, а также серебряные и позолоченные украшения. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.Женщина обратилась в социальных сетях и мессенджерах к жителям района, рассказала о краже и попросила вернуть, возможно, сбытое злоумышленником имущество. Спустя несколько дней пострадавшую нашел мужчина и сообщил, что незнакомец сбыл ему ноутбук за три тысячи рублей. Горожанин добровольно вернул хозяйке похищенное.«В результате оперативно-розыскных мероприятий 35-летний подозреваемый в краже задержан. Похищенными украшениями он расплатился с частным извозчиком за поездку домой. Установлено, что ранее злоумышленник совершил еще одну кражу в Кичере. Мужчина, найдя на улице банковскую карту односельчанина, расплачивался ею в магазинах», - рассказали в МВД Бурятии.По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый взят под стражу. Известно, что ранее мужчина уже был неоднократно судим, в декабре прошлого года он освободился из колонии.Фото: «Номер один»