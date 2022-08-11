Происшествия 11.08.2022 в 17:53
Мошенники продолжают атаковать пожилых жителей Улан-Удэ
Злоумышленники действуют по старой схеме: «ваш родственник попал в ДТП»
Текст: Константин Воронов
9-10 августа в Улан-Удэ мошенники попытались похитить деньги у 12 пенсионеров. Восьмерым пожилым горожанам благодаря проявленной бдительности удалось сохранить свои сбережения.
Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленники продолжают использовать старую схему: на стационарный телефон пенсионерам поступает звонок, и собеседник, представившись близким родственником, сообщает о совершении им ДТП, в котором пострадал человек. Зачастую мошенник говорит тихим голосом или шепотом для того, чтобы сбить с толку. Затем в разговор включается, якобы, сотрудник правоохранительных органов или представитель медицинской организации, который предлагает решить вопрос - избежать уголовного дела за крупную сумму, оплатить лечение пострадавшим.
Так, вечером 10 августа 70-летней пенсионерке на домашний телефон позвонила девушка. Звонившая сказала, что она ее дочь и сообщила, что попала в ДТП. Девушка рассказала, что, якобы, сбила человека, и он находится в реанимации. Затем трубку взял «сотрудник правоохранительных органов», который сообщил пенсионерке: чтобы избежать уголовного дела и оплатить лечение пострадавшей, нужен миллион рублей.
Улан-удэнка поверила, поскольку голос звонившей девушки был похож на голос дочери, и собрала свои сбережения - 30 тысяч рублей, ещё 180 тысяч рублей заняла у соседей. Собранную сумму женщина передала с прибывшим курьером.
Как отметили в МВД, благодаря информации в СМИ о подобных схемах мошенничеств сохранить свои сбережения удалось 80-летней улан-удэнке. Звонившая представилась внучкой и тихим голосом рассказала, что попала в ДТП и необходимо 700 тысяч рублей на лечение. Пенсионерка проявила бдительность и, положив трубку, позвонила своей дочери. Родственница сообщила ей, что с внучкой все в порядке.
Напомним, ранее, с 3 по 7 августа, жертвами мошенников, использовавших эту же схему, в Улан-Удэ стали 18 пенсионеров.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленники продолжают использовать старую схему: на стационарный телефон пенсионерам поступает звонок, и собеседник, представившись близким родственником, сообщает о совершении им ДТП, в котором пострадал человек. Зачастую мошенник говорит тихим голосом или шепотом для того, чтобы сбить с толку. Затем в разговор включается, якобы, сотрудник правоохранительных органов или представитель медицинской организации, который предлагает решить вопрос - избежать уголовного дела за крупную сумму, оплатить лечение пострадавшим.
Так, вечером 10 августа 70-летней пенсионерке на домашний телефон позвонила девушка. Звонившая сказала, что она ее дочь и сообщила, что попала в ДТП. Девушка рассказала, что, якобы, сбила человека, и он находится в реанимации. Затем трубку взял «сотрудник правоохранительных органов», который сообщил пенсионерке: чтобы избежать уголовного дела и оплатить лечение пострадавшей, нужен миллион рублей.
Улан-удэнка поверила, поскольку голос звонившей девушки был похож на голос дочери, и собрала свои сбережения - 30 тысяч рублей, ещё 180 тысяч рублей заняла у соседей. Собранную сумму женщина передала с прибывшим курьером.
Как отметили в МВД, благодаря информации в СМИ о подобных схемах мошенничеств сохранить свои сбережения удалось 80-летней улан-удэнке. Звонившая представилась внучкой и тихим голосом рассказала, что попала в ДТП и необходимо 700 тысяч рублей на лечение. Пенсионерка проявила бдительность и, положив трубку, позвонила своей дочери. Родственница сообщила ей, что с внучкой все в порядке.
Напомним, ранее, с 3 по 7 августа, жертвами мошенников, использовавших эту же схему, в Улан-Удэ стали 18 пенсионеров.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество