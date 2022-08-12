Жители Бурятии продолжают активно убивать друг друга

Прокуратура Бурятии обнародовала данные о состоянии преступности в республике в январе-июле 2022 года. Всего за этот период в регионе зарегистрировано 11934 преступления, что на 4,3 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.Так, снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-7%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑8%), мошенничеств (-6,5%), разбоев (-25%), грабежей (-9%), изнасилований и покушений на изнасилование (-47), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-17%).На 3,5% сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Снизилось на 16% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+38,6%), преступлений, связанных с незаконным изготовлением оружия (+27,5), с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+18%).Фото: «Номер один»