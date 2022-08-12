Происшествия 12.08.2022 в 09:20

Жители Бурятии продолжают активно убивать друг друга

Число убийств в республике выросло почти на 40%
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии продолжают активно убивать друг друга
Прокуратура Бурятии обнародовала данные о состоянии преступности в республике в январе-июле 2022 года. Всего за этот период в регионе зарегистрировано 11934 преступления, что на 4,3 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Так, снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-7%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑8%), мошенничеств (-6,5%), разбоев (-25%), грабежей (-9%), изнасилований и покушений на изнасилование (-47), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-17%).

На 3,5% сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Снизилось на 16% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+38,6%), преступлений, связанных с незаконным изготовлением оружия (+27,5), с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+18%).

Фото: «Номер один»

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