Жительница Улан-Удэ получила срок за мошенничество с арендой жилья

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в двух эпизодах мошенничества и краже.«В мае 2021 года подсудимая разместила на сайте «Циан» объявление о сдаче квартиры в Улан-Удэ, не намереваясь ее сдавать. Введя в заблуждение двух откликнувшихся горожан, она убедила их внести плату за аренду квартиры в сумме 19 тыс. рублей, обещая заключить договор. В последующем на звонки обманутых лиц женщина не отвечала, деньги похитила», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Кроме того, в ноябре прошлого года злоумышленница, решив якобы купить мобильный телефон у гражданина, для перевода оплаты попросила у него номер банковской карты и поступивший на телефон пин-код. Обманным путем она осуществила вход в приложение «СберБанк Онлайн» потерпевшего и похитила 2,5 тыс. рублей, переведя их на счет своей матери.Суд признал женщину виновной и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденной причиненного ущерба.Фото: «Номер один»