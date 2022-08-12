Происшествия 12.08.2022 в 09:50
В Бурятии на Байкале нашли тело утонувшего мальчика
Поиски ребенка продолжались несколько дней
Текст: Константин Воронов
В Бурятии найдено тело ребенка, пропавшего 4 августана побережье озера Байкал возле устья реки Баргузин.
«В Баргузинском заливе родственниками обнаружено тело предположительно утонувшего ребенка», - сообщили в МЧС Бурятии.
Информацию об этом подтвердили и в Следственном комитете Бурятии.
«Тело ребенка нашел родственник на берегу Байкала, практически в том же месте, где ранее нашли тело сестры мальчика. Видимых следов насильственной смерти на нем не обнаружено. Окончательное заключение о причинах гибели ребенка даст судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в следственном ведомстве.
Напомним, вечером 4 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 21-летней девушки и ее 9-летнего брата, которые находились на побережье озера Байкал возле устья реки Баргузин. Следующим утром в прибрежной зоне сотрудники МЧС обнаружили тело девушки с признаками утопления.
По предварительным данным, покойная девушка проживала в поселке Усть-Баргузин. Днем 4 августа она вместе с матерью, бабушкой и приехавшим из другого города на каникулы маленьким двоюродным братом направилась в местность «Солдатский» на берег озера Байкал для отдыха. По приезду девушка и мальчик вдвоем отправились погулять вдоль берега к устью реки Баргузин. В данной местности в водоеме преобладает сильное течение, водовороты, воронки, большая глубина. Несмотря на это, вероятно, молодые люди решили искупаться. Позднее в ходе поисков на берегу была найдена их сложенная одежда.
Поиски ребенка продолжались все эти дни. В них участвовали родственники, полиция, спасатели и волонтеры.
Фото: «Следственный комитет Бурятии
«В Баргузинском заливе родственниками обнаружено тело предположительно утонувшего ребенка», - сообщили в МЧС Бурятии.
Информацию об этом подтвердили и в Следственном комитете Бурятии.
«Тело ребенка нашел родственник на берегу Байкала, практически в том же месте, где ранее нашли тело сестры мальчика. Видимых следов насильственной смерти на нем не обнаружено. Окончательное заключение о причинах гибели ребенка даст судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в следственном ведомстве.
Напомним, вечером 4 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 21-летней девушки и ее 9-летнего брата, которые находились на побережье озера Байкал возле устья реки Баргузин. Следующим утром в прибрежной зоне сотрудники МЧС обнаружили тело девушки с признаками утопления.
По предварительным данным, покойная девушка проживала в поселке Усть-Баргузин. Днем 4 августа она вместе с матерью, бабушкой и приехавшим из другого города на каникулы маленьким двоюродным братом направилась в местность «Солдатский» на берег озера Байкал для отдыха. По приезду девушка и мальчик вдвоем отправились погулять вдоль берега к устью реки Баргузин. В данной местности в водоеме преобладает сильное течение, водовороты, воронки, большая глубина. Несмотря на это, вероятно, молодые люди решили искупаться. Позднее в ходе поисков на берегу была найдена их сложенная одежда.
Поиски ребенка продолжались все эти дни. В них участвовали родственники, полиция, спасатели и волонтеры.
Фото: «Следственный комитет Бурятии
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