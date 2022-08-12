Происшествия 12.08.2022 в 14:55

Житель Бурятии вместо близкого знакомства с дамой предпочел грабеж

Внятно объяснить причины своего поступка сельчанин не смог
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии вместо близкого знакомства с дамой предпочел грабеж
1 августа в полицию Улан-Удэ обратилась 41-летняя горожанка. Женщина рассказала, что неизвестный похитил у нее дамскую сумку, в которой находился телефон стоимостью более 15,5 тысяч рублей. По ее словам, имущество похитил мужчина, с которым она познакомилась за несколько часов до произошедшего. Знакомство, как водится, отмечали распитием спиртных напитков. Когда очередная порция алкоголя закончилась, пара направилась в магазин, на выходе из которого мужчина выхватил сумку и убежал в неизвестном направлении.

«Оперативникам потребовалось несколько дней для того, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Иволгинского района. Задержанный пояснил полицейским, что он действительно отобрал сумку у потерпевшей, но причины своего поступка внятно пояснить не смог. Впоследствии гаджет он продал незнакомому человеку, а вырученные деньги потратил на свои нужды», - рассказали в МВД Бурятии.

Известно, что подозреваемый нигде не работает, а ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Р

Фото: «Номер один»
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