Происшествия 12.08.2022 в 16:22
В Улан-Удэ будут судить студентку-беспредельщицу
Резонансное дело направлено в суд
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летней студентки колледжа, обвиняемой в жестоком избиении девочки-подростка. Напомним, видео с истязаниями попало в сеть и вызвало широкий общественный резонанс.
Как сообщили в следственном ведомстве, студентке предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: «Истязание с применением пытки», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Вымогательство».
«Вечером 18 апреля обвиняемая вместе с подругой, не достигшей возраста уголовной ответственности, встретила в микрорайоне «Кирзавод» в Улан-Удэ несовершеннолетнюю знакомую, к которой испытывала личную неприязнь. Они отвели девушку на территорию промбазы, где стали пытать, нанесли множество ударов руками и ногами по голове и телу жертвы, применили иные насильственные действия. Во время истязания обвиняемая с подругой сломали потерпевшей телефон и повредили предметы ее одежды, часть из которых подожгли, часть – порвали, причинив имущественный ущерб. Кроме этого, нанося побои потерпевшей, обвиняемая потребовала у нее 3,5 тыс. рублей, которые несовершеннолетняя пообещала отдать в будущем», - напомнили детали дела в Следственном комитете.
Также в рамках расследования следствие внесло представления в отдел полиции и в колледж по месту учебы обвиняемой, с требованиями активизировать работу среди молодежи, направленную на предупреждение и профилактику совершения ими противоправных действий, организацию досуга и занятости несовершеннолетних, вовлечение их в социально значимые и полезные мероприятия.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: скриншот видео
Как сообщили в следственном ведомстве, студентке предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: «Истязание с применением пытки», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Вымогательство».
«Вечером 18 апреля обвиняемая вместе с подругой, не достигшей возраста уголовной ответственности, встретила в микрорайоне «Кирзавод» в Улан-Удэ несовершеннолетнюю знакомую, к которой испытывала личную неприязнь. Они отвели девушку на территорию промбазы, где стали пытать, нанесли множество ударов руками и ногами по голове и телу жертвы, применили иные насильственные действия. Во время истязания обвиняемая с подругой сломали потерпевшей телефон и повредили предметы ее одежды, часть из которых подожгли, часть – порвали, причинив имущественный ущерб. Кроме этого, нанося побои потерпевшей, обвиняемая потребовала у нее 3,5 тыс. рублей, которые несовершеннолетняя пообещала отдать в будущем», - напомнили детали дела в Следственном комитете.
Также в рамках расследования следствие внесло представления в отдел полиции и в колледж по месту учебы обвиняемой, с требованиями активизировать работу среди молодежи, направленную на предупреждение и профилактику совершения ими противоправных действий, организацию досуга и занятости несовершеннолетних, вовлечение их в социально значимые и полезные мероприятия.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: скриншот видео
Тегинасилие