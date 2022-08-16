Происшествия 16.08.2022 в 17:39

Улан-удэнец поплатился за сдачу в аренду подсобки наркоманам

"Помощь" друзьям обернулась сроком

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Текст: Служба информации
Улан-удэнец поплатился за сдачу в аренду подсобки наркоманам

С августа 2021 года житель столицы Бурятии систематически предоставлял помещение, расположенное у себя в ограде, своим знакомым наркопотребителям для изготовления и потребления наркотических средств.

Помимо помещения, мужчина делился со знакомыми вещами, нужными для преступного дела. В частности, давал им электроплитку, миску, кастрюлю и прочее. В награду за такую щедрость знакомые делились с ними наркотиком. После изготовления и потребления наркотических средств мужчина прибирался, прятал использованные предметы и вещества, проветривал помещение - тем самым скрывал следы совершения преступления.

Следователи установили минимум четыре эпизода приготовления и потребления наркотиков.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и назначить ему наказание в виде лишения свободы условно сроком один год.

 

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наркотик аренда суд

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