В Улан-Удэ студентка, зверски пытавшая девятиклассницу, идет под суд по трем статьям

Напомним, весной этого года две подружки – школьница и студентка – изувечили свою 15-летнюю знакомую. К ответственности привлекли только одну из них. 18-летней дебоширке предъявили обвинения по трем статьям УК РФ: «Истязание с применением пытки», «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Вымогательство». Ситуацию прокомментировала детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина.Как информировал «Номер один», в апреле текущего года неизвестные разместили в соцсетях Бурятии пугающее видео. На кадрах запечатлели, как испуганная школьница без верхней одежды стоит в окружении молодых людей. При этом видео оборвалось на моменте, когда объектив направили на лицо девочки – на нем не было живого места. Из-за обилия ссадин, гематом и кровоподтеков даже опознать пострадавшую было сложно. Видеоролик разлетелся по всем местным СМИ и пабликам, а потом попал на федеральные каналы страны. К истории сразу подключились правоохранительные органы. Искать долго не пришлось - вскоре в МВД Бурятии поступило заявление от бабушки пострадавшей девочки.Избитой оказалась 15-летняя школьница, а ее обидчицами – две подружки, на тот момент 15 и 17 лет. Бабушка сообщила, что случайный прохожий обнаружил ее внучку полураздетой и избитой без телефона на остановке общественного транспорта, дал ей кофту и вызвал такси до дома. Что касается дебоширок, их задержали по горячим следам, а позднее раскрыли ужасающие подробности этого случая.Отметим, сложно даже сказать, что девочку «избили» - ее буквально пытали самыми изощренными способами несколько часов. У жертвы пострадали ногти, волосы, полопались капилляры в глазах, имеются ожоги на теле. В силу закона мы не можем перечислить все те ужасы, что перенесла девятиклассница от рук своих знакомых. Тем временем одной из обидчиц исполнилось 18 лет. На минувшей неделе стало известно, что расследование уголовного дела завершено.- Установлено, что 18 апреля 2022 года в вечернее время обвиняемая вместе с подругой, не достигшей возраста уголовной ответственности, встретила в микрорайоне Кирзавод города Улан-Удэ несовершеннолетнюю знакомую, к которой испытывала личную неприязнь. Они отвели девушку на территорию промбазы, где стали избивать и пытать. Во время истязания обвиняемая с подругой сломали потерпевшей телефон и повредили предметы ее одежды, часть из которых подожгли, часть порвали, причинив имущественный ущерб. Кроме этого, нанося побои потерпевшей, обвиняемая потребовала у нее деньги в сумме 3,5 тыс. рублей, которые несовершеннолетняя пообещала отдать в будущем, - рассказали в Следственном комитете Бурятии.Следствие внесло представление в отдел полиции, а также в колледж, где училась обвиняемая. Правоохранительные органы потребовали активизировать работу среди молодежи по предупреждению и профилактике преступности, а также обеспечить молодым людям досуг и занятость в социально значимых и полезных мероприятиях. На сегодня следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело в суд.Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала, что ситуацию полностью контролировали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, а также администрация Октябрьского района города.- Пострадавшей девочке оказана помощь психологического характера, а также содействие в организации ее занятости – летний отдых в лагере. Со стороны школы и комиссии, в свою очередь, прикладывались все усилия, чтобы она успешно сдала итоговую аттестацию в девятом классе. Результат есть - девочка сдала ОГЭ. Сейчас семья решает вопрос самостоятельно – либо продолжать обучение в школе, либо перейти учиться в колледж. На следующей неделе комиссия также окажет помощь семье в рамках программы «Собери ребенка в школу», так как семья девочки относится к категории населения, кому полагается такая поддержка, - сообщила Наталья Ганькина.Далее детский омбудсмен рассказала, как обстоит вопрос со второй участницей драки. Как сообщал «Номер один», несмотря на юный возраст, 15-летняя обидчица ранее уже состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, по неподтвержденной информации, также из-за драки.- Вся ситуация рассматривалась в комиссии по делам несовершеннолетних Железнодорожного района и в комиссии по делам несовершеннолетних города Улан-Удэ. Учитывая, что ребенок несовершеннолетний (и не достиг возраста уголовной ответственности. - Прим. ред.), ответственность за его времяпровождение и поведение несут родители. Комиссия по делам несовершеннолетних привлекла родителей к административной ответственности по ч. 1. ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родительских обязанностей». - Прим. ред.). По статье предусмотрен штраф. В течение периода, пока шло следствие, поведение девочек и т. д. находилось под контролем специалистов районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Правонарушений не было, - добавила детский омбудсмен.Девочку поставили на учет во второй раз. Поможет ли это сейчас, если не возымело воздействия в первом случае, вопрос открытый. Как отметила Наталья Ганькина, родители обидчицы, в свою очередь, к детскому омбудсмену не обращались. На вопрос, почему подобное могло произойти, ответить трудно.- Здесь сыграло много факторов, в том числе бесконтрольность детей. Дополнительно выяснилось, что дети употребляли тоники – энергетические напитки, хотя у нас продажа несовершеннолетним запрещена. Я ориентировала органы системы профилактики города обращать на это внимание и провести беседы с продавцами магазинов, продающим детям тоники, - сообщила Ганькина.Тем временем многих горожан все еще волнует вопрос, как чувствует себя пострадавший подросток и ее родители.- Сначала, конечно, у них был шок. И девочка, и родители приходили ко мне. Но на ситуацию откликнулись неравнодушные люди, готовые оказать помощь пострадавшей. Я передавала помощь от наших граждан. Со временем девочка пришла в себя. Но, конечно, неприятный отпечаток внутри остался. Подросток прошла первичную консультацию у психолога. После того как девочка определится, где продолжит учиться, будет психологическое сопровождение либо в школе, либо в колледже.Стоит отметить, на момент случившегося действительно много неравнодушных людей оставляли слова поддержки и предложения о помощи пострадавшему ребенку. Многие писали, что готовы помочь девочке, в том числе местная феминистская группа «Я Свобода» предлагала как потерпевшей, так и другим подросткам, пострадавшим от травли, посетить их бесплатную группу психологической поддержки, курируемую профессиональным психологом.По итогу одна обидчица в силу возраста отделалась «легким испугом», а вторая за свою жестокость уже ответит перед законом. Стоит обратить внимание, что незадолго после инцидента одна из них даже выложила в свои социальные сети видеоролик, в котором подробно рассказала, в каких местах и каким образом наносила увечья девочке. Каким-либо раскаянием тут даже не пахло. Поэтому сделали ли обидчицы какие-то выводы из случившегося, говорить трудно.Однако по всем трем уголовным статьям, предъявленным 18-летней студентке, предусмотрены реальные сроки лишения свободы. Как сообщили в Следкоме Бурятии, на стадии предварительного расследования обязанности по присмотру за обвиняемой были возложены на ее родителей. Теперь остается только ждать. Мы продолжим следить за развитием событий.Эржена Мансорунова, «Номер один».