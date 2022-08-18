Происшествия 18.08.2022 в 11:02

В Бурятии водитель из Закаменска спас тонущего ребенка

"Как-то моментально всё произошло", - вспоминает Алексей Федосеев
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии водитель из Закаменска спас тонущего ребенка
pixabay.com
Житель Бурятии спас тонущего мальчишку на озере Щучье. О происшествии, которое случилось 23 июня, и героическом поступке жителя Закаменска, рассказали в паблике Закамна-инфо 24/7.



В этот день Алексей Героевич Федосеев привез закаменцев на кустовой фестиваль ТОСов в Селенгинский район на озеро Щучье. Во время мероприятия он решил сходить к озеру. В тот день на берегу было много отдыхающих. Немного постояв у воды, он собрался уходить, как вдруг увидел тонущего мальчика. Не раздумывая, бросился в воду на помощь

«Как-то моментально всё произошло. Я схватил мальчика снизу, а он вцепился в меня руками и давай бить ногами по воде. Я собрался в кучу, потащил себя и его к берегу, стараясь коснуться дна озера, и вышел. А что оставалось делать!? Вот парень нахлебался воды и мне чуток досталось. Вытащил его на берег, там стоял друг этого парня. Они убежали, крикнув «Спасибо», исчезли в кустах. Я немного подсох и ушёл. Через какое-то время ко мне подошёл мужчина, спросил «Ты водитель из Закаменска?», я ответил «Да». Он пожал мне руку, сказал «Спасибо!» и тоже ушёл. В принципе и всё. Ничего особенного. Я продолжил всё в обычном ритме»

- рассказал Алексей Федосеев.

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