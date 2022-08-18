Происшествия 18.08.2022 в 11:12

В Бурятии дотла сгорел автомобиль

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии дотла сгорел автомобиль
Кяхта-инфо.24/7, предоставлено очевидцами
Ночью 18 августа в Кяхте сгорел автомобиль Тойота "ТаунАйс". Предварительной причиной стало короткое замыкание проводки.

Как сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС, хозяин автомобиля ехал домой и почувствовал дым, остановился, открыл капот, в результате чего  поток воздуха усилил горение в отсеке двигателя. На помощь ему пришли прохожие, которые пытались потушить автомобиль подручными средствами – кошмой и песком. 
 
Через 3 минуты на место возгорания прибыл боевой расчет пожарной части №33 22-го Кяхтинскиго отряда ГПС Республики Бурятия.

«На момент прибытия автомобиль горел полностью. Пожар ликвидировали в течение 10 минут. Автомобиль полностью уничтожен. Пострадавших нет. Сумма материального ущерба устанавливается. Предварительно, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки»

- добавили в пресс-службе ведомства.
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