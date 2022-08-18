Происшествия 18.08.2022 в 12:12

В Улан-Удэ ребенок получил сотрясение мозга во время открытия спортивной площадки

Девочка встала на тренажер, который тут же переломился
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ ребенок получил сотрясение мозга во время открытия спортивной площадки
Десятилетняя девочка, встав на детский тренажер, чуть не повредила себе ногу, когда аппарат во время движения переломился. Скорее всего, из-за некачественной сварки. У девочки легкое сотрясение мозга. Между тем ситуация с безопасностью детских площадок требует вмешательства со стороны контролирующих структур. Поскольку подрядчики, как выяснилось, используют для изготовления конструкций тонкостенные металлические трубы с металлом,  ломающиеся в самом начале эксплуатации.

На прошлой неделе на улице Ветеранов с помпой  открыли спортивную площадку «открытого доступа»,   установленную по инициативе местного депутата Улан-Удэнского городского Совета. Сам городок вызвал смешанные чувства - площадка  огорожена забором, напоминающим кладбищенский, но больше всего удивили немногочисленные тренажеры довольно хлипкого вида. Непрочным оказался и металл, из которого они  изготовлены.

«Моя десятилетняя дочь начала качаться на одном из тренажеров, но нижняя часть трубы отломилась и дочь упала на землю, хорошо, что не травмировалась при падении, - рассказывает   отец школьницы. - Это, конечно, безобразие, что аппарат сломался под весом ребенка. А если бы это были качели?»


Возмущенный родитель предоставил «Номер один» фото тренажера. Как выяснилось в ходе визуального осмотра, тренажер  изготовлен из тонкостенной трубы и сварен в нескольких местах. На срезе сломанной детали видно, что внутренняя часть «поедена» ржавчиной и имеет неоднородный по цвету металл. Причем в месте сварного шва  он зачищен под покраску. Тем самым подрядчики добились красивого внешнего вида, однако опытные сварщики знают - срезка сварного шва ослабляет соединение и оно становится ненадежным.

«К сожалению, сегодня во главу угла ставится дешевизна и стремление к экономии во что бы то ни стало, - говорит улан-удэнский спортивный тренер Николай Тетерин. - Но я полагаю, что экономия на безопасности детей недопустима, поскольку дети могут искалечиться на слабых и ненадежных тренажерах»

Современные детские площадки создаются для того, чтобы дети могли играть, а не травмироваться, рискуя здоровьем. А для этого необходимо прекратить практику их обустройства по принципу «тяп-ляп». Пора  строить тренажеры с достаточным запасом прочности.

Дмитрий Родионов, «Номер один».
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