В Бурятии насмерть разбился молодой мотоциклист

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Тункинском районе с участием мотоцикла. Так, утром 18 августа 29-летний водитель мотоцикла "Рэйсер" без прав, следуя от автодороги "Зактуй - Аршан" в направлении с. Талое, не справился с управлением и совершил опрокидывание.В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Отмечается, что мотоциклист был без шлема.