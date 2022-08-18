Происшествия 18.08.2022 в 13:03
В Бурятии насмерть разбился молодой мотоциклист
29-летний парень ехал без шлема (Видео)
Текст: Нина Павлова
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Тункинском районе с участием мотоцикла. Так, утром 18 августа 29-летний водитель мотоцикла "Рэйсер" без прав, следуя от автодороги "Зактуй - Аршан" в направлении с. Талое, не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Отмечается, что мотоциклист был без шлема.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Отмечается, что мотоциклист был без шлема.
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