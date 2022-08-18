Происшествия 18.08.2022 в 14:18

Житель Бурятии пытался изнасиловать женщину-таксиста

Ближайшие 7 лет и 10 месяцев он проведет за решеткой
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Текст: Нина Павлова
Житель Бурятии пытался изнасиловать женщину-таксиста
pixabay.com
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении жителя республики, который напал на таксистку и пытался ее изнасиловать. Ближайшие 7 лет и 10 месяцев осужденный проведет в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

Происшествие случилось в марте 2022 года. Женщина-таксист приняла вызов о поездке четырех молодых людей от ночного клуба в г. Улан-Удэ до п. Николаевский Тарбагатайского района. По пути трое пассажиров вышли, а четвертый спал на заднем сиденье. В какой-то момент молодой человек проснулся и решил напасть на водителя. Он накинул на шею женщины цепь и стал душить ее, отчего она потеряла сознание. После этого мужчина отогнал машину в безлюдное место, где попытался изнасиловать женщину, однако сделать этого не смог.

«Понимая, что совершить насильственный половой акт с потерпевшей у него не получится, преступник похитил ее сумку и скрылся с места происшествия, оставив женщину без сознания в лесу. Под тяжестью собранных доказательств подсудимый свою вину признал. Тарбагатайским районным судом он признан виновным в разбое, покушении на изнасилование, а также угоне автомобиля потерпевшей»

- рассказали в пресс-службе суда.
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