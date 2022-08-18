В Улан-Удэ женщина угодила под трамвай



Сегодня в Улан-Удэ произошло ЧП. В местных пабликах сообщают, что женщина попала под колеса трамвая. Ситуацию подтвердили в МУП «Управление трамвая». Движение с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в сторону улицы Ключевская закрыто.

«18.08.2022 в три часа дня был совершен наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе напротив 10 корпуса ВСГУТУ. МУП «Управление трамвая» совместно с ГИБДД проводит служебную проверку. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в ведомстве.

На данный момент на месте работают правоохранительные органы. Как сообщают очевидцы, пострадавшую забрала бригада территориального центра медицины катастроф.



Фото: Весь Улан-Удэ