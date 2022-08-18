Происшествия 18.08.2022 в 16:39

В Улан-Удэ скончалась горожанка, попавшая под трамвай

По предварительной информации, ею оказалась 74-летняя пенсионерка
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ скончалась горожанка, попавшая под трамвай

К сожалению, жертва сегодняшнего ДТП с трамваем скончалась. Об этом сообщили в УГИБДД Бурятии. По предварительной информации, ею оказалась пенсионерка 1948 года рождения.

 - В результате ДТП пожилая женщина скончалась по пути в больницу в машине скорой медицинской помощи, - сообщили в УГИБДД Бурятии.

В Улан-Удэ женщина угодила под трамвай
18.08.2022 в 16:23
 Напомним, сегодня в Улан-Удэ произошло ЧП. В местных пабликах сообщили, что женщина попала под колеса трамвая. Ситуацию подтвердили в МУП «Управление трамвая». Движение с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в сторону улицы Ключевская закрыто.

  «18.08.2022 в три часа дня был совершен наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе напротив 10 корпуса ВСГУТУ. МУП «Управление трамвая» совместно с ГИБДД проводит служебную проверку. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», - ранее сообщали в ведомстве.

  На данный момент на месте работают правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося будут позднее.

 

фото: Весь Улан-Удэ

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трамвайные пути погибшие дтп

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