В Улан-Удэ скончалась горожанка, попавшая под трамвай

К сожалению, жертва сегодняшнего ДТП с трамваем скончалась. Об этом сообщили в УГИБДД Бурятии. По предварительной информации, ею оказалась пенсионерка 1948 года рождения.

- В результате ДТП пожилая женщина скончалась по пути в больницу в машине скорой медицинской помощи, - сообщили в УГИБДД Бурятии.

Напомним, сегодня в Улан-Удэ произошло ЧП. В местных пабликах сообщили, что женщина попала под колеса трамвая. Ситуацию подтвердили в МУП «Управление трамвая». Движение с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в сторону улицы Ключевская закрыто.

«18.08.2022 в три часа дня был совершен наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе напротив 10 корпуса ВСГУТУ. МУП «Управление трамвая» совместно с ГИБДД проводит служебную проверку. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», - ранее сообщали в ведомстве.

На данный момент на месте работают правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося будут позднее.

фото: Весь Улан-Удэ