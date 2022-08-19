Самого «гламурного» вора Бурятии поймали на краже банальной куртки

Полиция Улан-Удэ при непосредственной помощи активного горожанина сумела прервать деятельность серийного вора. По итогам расследования его криминальной активности мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в совершении большого количества краж, грабежей, а также в покушениях на хищение имущества. Суд признал гражданина виновным аж по 24 эпизодам. Сам подсудимый «согласился» с 22 преступлениями. По поводу остальных двух инцидентов мужчина заявил, что в одной инкриминируемой краже из магазина он невиновен. Также отрицал вменявшееся ему хищение имущества из квартиры, утверждая, что взял вещи с разрешения хозяев.Особенностью преступника была его «всеядность». То есть воровал разные вещи, не специализируясь на чем-то. Самой диковиной добычей вора можно назвать бутылку виски 18-летней выдержки, которую он стащил в магазине.Как следует из пояснений преступника в ходе следствия, хищение виски не было спонтанным решением. В тот день он заранее решил, что украдет именно что-то из алкогольной продукции, и целенаправленно шел к цели.Посреди рабочего дня он зашел в торговый зал и стал присматриваться к горячительному. Выбор пал на заграничный виски Macallan Double Cask. Этот была 0,7-литровая бутылка односолодового шотландского виски крепостью 43%. Выдержка – 18 лет.Преступник походил туда-сюда. А потом, воспользовавшись тем, что на него никто не обращает особого внимания, взял бутылку со стеллажа, спрятал и ушел не заплатив. «С похищенным имуществом с места преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению, причинив преступными действиями материальный ущерб в сумме 10947,50 рубля (закупочная стоимость. В магазине продавали примерно по 16 тыс. рублей. – Прим. ред.)», - отметили позднее в суде.Пропажу «вискаря» вскоре заметила работница магазина. Потом по видеозаписям и показаниям свидетелей полиция восстановила хронологию событий.Оказалось, что вор подъехал на «Хонде» в компании двоих мужчин и женщины. Последняя, к слову, беременная гражданская жена вора, у нее на иждивении было трое малолетних детей.Виски не единственная его кража алкогольного характера. Доказано, что в другой раз он украл из торговой точки зараз три бутылки рома Bacardi Carta Blanca по 0,7 литра каждая. В следующем эпизоде фигурировала одноименная марка рома, но две бутылки.В еще одном – снова две бутылки этого наименования. Работник заметил преступление и бросился догонять вора, но тот убежал. Когда полицейские предъявили ему фототеку, работник опознал преступника по фотографии.Задокументирован факт «успешного» похищения преступником сразу двух бутылок игристого вина Martini Asti (по 0,75 литра) и одного Martini Prosecco (тоже 0,75 литра). Но когда он вновь, уже с подельником, нацелился на эту же марку, их постигла неудача. Спрятав в куртках по две бутылки, они попытались покинуть магазин, но неожиданно возникли препятствия.Незадолго до их прихода сотруднику магазина позвонил коллега из другой улан-удэнской торговой точки и сообщил, что буквально недавно в магазин приходили молодые люди и вынесли спиртное. «Украли «Мартини». Одну бутылку я отобрал, а вторую не смог, они успели убежать», - рассказал коллега и по-дружески предупредил, что теперь воры могут появиться у них в магазине.Предупрежденный был настороже. Заметив подозрительных мужчин, он принялся тихо следить. Как только те украли бутылки, закрыл входную дверь на ключ.Криминальная пара, подойдя с добычей к выходу, не смогла выйти на улицу. «Стали суетиться, искать выход на улицу», - отмечено в материалах дела. А работник нажал кнопку и ожидал группу быстрого реагирования. Пытаясь выбраться наружу, воры оставили взятые бутылки алкоголя. В конце концов, им удалось отворить другие автоматические ворота и скрыться до приезда полиции.Вор, очевидно, любил выпить, причем не водку, а что-то более «пафосное». Порой спиртное честно покупал. На страницах дела при описании других его похождений рассказано, как он однажды купил бутылку шампанского и выпил прямо возле магазина, а потом еще пил пиво во дворе многоэтажного дома в одном из кварталов Улан-Удэ. До пива «опустился», наверное, вынужденно, поскольку не было ничего «покруче».Подумав, что Фортуна ему благоволит, вор порой отправлялся на кражу в нетрезвом виде. Однажды, будучи выпивши, он расхаживал по очередному магазину. Хоть пьяненький, а заметил, что в замке стеклянной витрины, где лежали сотовые телефоны, работники случайно забыли ключ.Тихо «присоседившись» к витрине, злоумышленник повернул ключ, открыл стойку, украл два телефона Samsung и покинул магазин. Ущерб превысил 60 тыс. рублей.Воровал злоумышленник в одиночку, но иногда брал напарника или напарницу. Сметалось все что угодно. Со стеллажа косметики как-то «увели» 12 упаковок крема «Нивея» «Энергия молодости» и шесть упаковок «Черного жемчуга». Покупательнице, случайно заметившей их действия, пригрозили и приказали молчать. Женщина испугалась, но потом отважно опознала ворюгу по фотографии.В одном из улан-удэнских супермаркетов кража переросла в грабеж. Хотел незаметно своровать сигареты, но после разоблачения мужчине пришлось бежать сломя голову. Ущерб потянул более чем на 12 тыс. рублей. Но вообще грабежей было мало. Обычно все проходило по-тихому.Преступник воровал деньги, телефоны, системные блоки компьютера, ноутбуки, сумки, пуховики, брюки, кроссовки, куртки… Украл даже массажную подушку YAMAGUCHI, рюкзак и духи Chanel. Массажную подушку продал знакомой за 5000 рублей, а та подарила маме. Однако с подарком пришлось расстаться – полиция изъяла вещь как похищенную.Поймали вора на одежде. Это случилось благодаря решительному и самоотверженному работнику одного из магазинов Улан-Удэ. Тогда фигурант уже, кстати, находился в полицейском оперативном розыске.Распоясавшийся вор стал весьма известен в среде работников городской торговли. Некоторые «точки» он обворовывал не единожды. Улан-Удэ не Москва, магазинов не так много.И вот однажды внимательный работник обратил внимание на пару, зашедшую в торговый зал. «Мужчина был одет в черную длинную куртку «Найк», серые брюки, на плече небольшая коричневая сумка. Это была такая же одежда, в которой замечен вор из ранее случившихся эпизодов различных краж», - рассказывал потом работник, которого сие совпадение насторожило.Лже-покупатели присматривались к курткам. Ходили между залом и примерочной то вместе, то по поодиночке, переносили туда-сюда свой рюкзак, примеряли разные куртки. За их маневрами внимательно наблюдали. Когда пара вышла на улицу, антикражная система не сработала, однако работник магазина вышел за ними и обратился к мужчине с рюкзаком с просьбой вернуться в магазин, чтобы прояснить один вопрос.Запаниковавший вор предпринял попытку сбежать, но представитель магазина был готов к такому рывку. Ему удалось схватить преступника за туловище, потом он стал тащить злоумышленника назад в магазин. А тот активно отбивался. Оба упали на землю, где продолжили бороться.Благодаря работнику, вор был нейтрализован до прибытия полицейских. Правоохранители официально задержали мужчину с девушкой. В рюкзаке обнаружили женскую куртку стоимостью 7749,17 рубля. Антикражный датчик лже-покупатели обезвредили, из-за чего он не сработал. Вор пытался урегулировать ситуацию, говоря, что заплатит за куртку, но уловка не удалась. До суда преступник содержался в СИЗО.За серию краж он получил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Очень помогли записи с камер наблюдения. Но из похищенных вещей мало что удалось вернуть законным владельцам. Поэтому суд удовлетворил целый ряд гражданских исков потерпевших о возмещении ущерба. Вор обжаловал приговор первой инстанции, но Верховный суд республики оставил его без изменений.Осужденный теперь не скоро увидит Martini. В бытующем в учреждениях УФСИН России по Бурятии, так сказать, тюремном меню данного пункта нет. Так же как виски, рома и другой алкопродукции. Придется обходиться чем-то безалкогольным – «гламурному» вору это будет, наверное, непривычно, но что же тут поделаешь.Петр Санжиев, «Номер один».