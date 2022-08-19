Происшествия 19.08.2022 в 12:03
Самого «гламурного» вора Бурятии поймали на краже банальной куртки
Суд признал любителя Martini и духов Chanel виновным аж по 24 эпизодам
Текст: Петр Санжиев
Полиция Улан-Удэ при непосредственной помощи активного горожанина сумела прервать деятельность серийного вора. По итогам расследования его криминальной активности мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в совершении большого количества краж, грабежей, а также в покушениях на хищение имущества. Суд признал гражданина виновным аж по 24 эпизодам. Сам подсудимый «согласился» с 22 преступлениями. По поводу остальных двух инцидентов мужчина заявил, что в одной инкриминируемой краже из магазина он невиновен. Также отрицал вменявшееся ему хищение имущества из квартиры, утверждая, что взял вещи с разрешения хозяев.
Вор-гурман и шотландский виски
Особенностью преступника была его «всеядность». То есть воровал разные вещи, не специализируясь на чем-то. Самой диковиной добычей вора можно назвать бутылку виски 18-летней выдержки, которую он стащил в магазине.
Как следует из пояснений преступника в ходе следствия, хищение виски не было спонтанным решением. В тот день он заранее решил, что украдет именно что-то из алкогольной продукции, и целенаправленно шел к цели.
Посреди рабочего дня он зашел в торговый зал и стал присматриваться к горячительному. Выбор пал на заграничный виски Macallan Double Cask. Этот была 0,7-литровая бутылка односолодового шотландского виски крепостью 43%. Выдержка – 18 лет.
Преступник походил туда-сюда. А потом, воспользовавшись тем, что на него никто не обращает особого внимания, взял бутылку со стеллажа, спрятал и ушел не заплатив. «С похищенным имуществом с места преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению, причинив преступными действиями материальный ущерб в сумме 10947,50 рубля (закупочная стоимость. В магазине продавали примерно по 16 тыс. рублей. – Прим. ред.)», - отметили позднее в суде.
Пропажу «вискаря» вскоре заметила работница магазина. Потом по видеозаписям и показаниям свидетелей полиция восстановила хронологию событий.
Оказалось, что вор подъехал на «Хонде» в компании двоих мужчин и женщины. Последняя, к слову, беременная гражданская жена вора, у нее на иждивении было трое малолетних детей.
Виски не единственная его кража алкогольного характера. Доказано, что в другой раз он украл из торговой точки зараз три бутылки рома Bacardi Carta Blanca по 0,7 литра каждая. В следующем эпизоде фигурировала одноименная марка рома, но две бутылки.
В еще одном – снова две бутылки этого наименования. Работник заметил преступление и бросился догонять вора, но тот убежал. Когда полицейские предъявили ему фототеку, работник опознал преступника по фотографии.
Задокументирован факт «успешного» похищения преступником сразу двух бутылок игристого вина Martini Asti (по 0,75 литра) и одного Martini Prosecco (тоже 0,75 литра). Но когда он вновь, уже с подельником, нацелился на эту же марку, их постигла неудача. Спрятав в куртках по две бутылки, они попытались покинуть магазин, но неожиданно возникли препятствия.
Незадолго до их прихода сотруднику магазина позвонил коллега из другой улан-удэнской торговой точки и сообщил, что буквально недавно в магазин приходили молодые люди и вынесли спиртное. «Украли «Мартини». Одну бутылку я отобрал, а вторую не смог, они успели убежать», - рассказал коллега и по-дружески предупредил, что теперь воры могут появиться у них в магазине.
Предупрежденный был настороже. Заметив подозрительных мужчин, он принялся тихо следить. Как только те украли бутылки, закрыл входную дверь на ключ.
Криминальная пара, подойдя с добычей к выходу, не смогла выйти на улицу. «Стали суетиться, искать выход на улицу», - отмечено в материалах дела. А работник нажал кнопку и ожидал группу быстрого реагирования. Пытаясь выбраться наружу, воры оставили взятые бутылки алкоголя. В конце концов, им удалось отворить другие автоматические ворота и скрыться до приезда полиции.
Вор, очевидно, любил выпить, причем не водку, а что-то более «пафосное». Порой спиртное честно покупал. На страницах дела при описании других его похождений рассказано, как он однажды купил бутылку шампанского и выпил прямо возле магазина, а потом еще пил пиво во дворе многоэтажного дома в одном из кварталов Улан-Удэ. До пива «опустился», наверное, вынужденно, поскольку не было ничего «покруче».
Рукопашная схватка за куртку
Подумав, что Фортуна ему благоволит, вор порой отправлялся на кражу в нетрезвом виде. Однажды, будучи выпивши, он расхаживал по очередному магазину. Хоть пьяненький, а заметил, что в замке стеклянной витрины, где лежали сотовые телефоны, работники случайно забыли ключ.
Тихо «присоседившись» к витрине, злоумышленник повернул ключ, открыл стойку, украл два телефона Samsung и покинул магазин. Ущерб превысил 60 тыс. рублей.
Воровал злоумышленник в одиночку, но иногда брал напарника или напарницу. Сметалось все что угодно. Со стеллажа косметики как-то «увели» 12 упаковок крема «Нивея» «Энергия молодости» и шесть упаковок «Черного жемчуга». Покупательнице, случайно заметившей их действия, пригрозили и приказали молчать. Женщина испугалась, но потом отважно опознала ворюгу по фотографии.
В одном из улан-удэнских супермаркетов кража переросла в грабеж. Хотел незаметно своровать сигареты, но после разоблачения мужчине пришлось бежать сломя голову. Ущерб потянул более чем на 12 тыс. рублей. Но вообще грабежей было мало. Обычно все проходило по-тихому.
Преступник воровал деньги, телефоны, системные блоки компьютера, ноутбуки, сумки, пуховики, брюки, кроссовки, куртки… Украл даже массажную подушку YAMAGUCHI, рюкзак и духи Chanel. Массажную подушку продал знакомой за 5000 рублей, а та подарила маме. Однако с подарком пришлось расстаться – полиция изъяла вещь как похищенную.
Поймали вора на одежде. Это случилось благодаря решительному и самоотверженному работнику одного из магазинов Улан-Удэ. Тогда фигурант уже, кстати, находился в полицейском оперативном розыске.
Распоясавшийся вор стал весьма известен в среде работников городской торговли. Некоторые «точки» он обворовывал не единожды. Улан-Удэ не Москва, магазинов не так много.
И вот однажды внимательный работник обратил внимание на пару, зашедшую в торговый зал. «Мужчина был одет в черную длинную куртку «Найк», серые брюки, на плече небольшая коричневая сумка. Это была такая же одежда, в которой замечен вор из ранее случившихся эпизодов различных краж», - рассказывал потом работник, которого сие совпадение насторожило.
Лже-покупатели присматривались к курткам. Ходили между залом и примерочной то вместе, то по поодиночке, переносили туда-сюда свой рюкзак, примеряли разные куртки. За их маневрами внимательно наблюдали. Когда пара вышла на улицу, антикражная система не сработала, однако работник магазина вышел за ними и обратился к мужчине с рюкзаком с просьбой вернуться в магазин, чтобы прояснить один вопрос.
Запаниковавший вор предпринял попытку сбежать, но представитель магазина был готов к такому рывку. Ему удалось схватить преступника за туловище, потом он стал тащить злоумышленника назад в магазин. А тот активно отбивался. Оба упали на землю, где продолжили бороться.
Благодаря работнику, вор был нейтрализован до прибытия полицейских. Правоохранители официально задержали мужчину с девушкой. В рюкзаке обнаружили женскую куртку стоимостью 7749,17 рубля. Антикражный датчик лже-покупатели обезвредили, из-за чего он не сработал. Вор пытался урегулировать ситуацию, говоря, что заплатит за куртку, но уловка не удалась. До суда преступник содержался в СИЗО.
За серию краж он получил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Очень помогли записи с камер наблюдения. Но из похищенных вещей мало что удалось вернуть законным владельцам. Поэтому суд удовлетворил целый ряд гражданских исков потерпевших о возмещении ущерба. Вор обжаловал приговор первой инстанции, но Верховный суд республики оставил его без изменений.
Осужденный теперь не скоро увидит Martini. В бытующем в учреждениях УФСИН России по Бурятии, так сказать, тюремном меню данного пункта нет. Так же как виски, рома и другой алкопродукции. Придется обходиться чем-то безалкогольным – «гламурному» вору это будет, наверное, непривычно, но что же тут поделаешь.
Петр Санжиев, «Номер один».
Вор-гурман и шотландский виски
Особенностью преступника была его «всеядность». То есть воровал разные вещи, не специализируясь на чем-то. Самой диковиной добычей вора можно назвать бутылку виски 18-летней выдержки, которую он стащил в магазине.
Как следует из пояснений преступника в ходе следствия, хищение виски не было спонтанным решением. В тот день он заранее решил, что украдет именно что-то из алкогольной продукции, и целенаправленно шел к цели.
Посреди рабочего дня он зашел в торговый зал и стал присматриваться к горячительному. Выбор пал на заграничный виски Macallan Double Cask. Этот была 0,7-литровая бутылка односолодового шотландского виски крепостью 43%. Выдержка – 18 лет.
Преступник походил туда-сюда. А потом, воспользовавшись тем, что на него никто не обращает особого внимания, взял бутылку со стеллажа, спрятал и ушел не заплатив. «С похищенным имуществом с места преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению, причинив преступными действиями материальный ущерб в сумме 10947,50 рубля (закупочная стоимость. В магазине продавали примерно по 16 тыс. рублей. – Прим. ред.)», - отметили позднее в суде.
Пропажу «вискаря» вскоре заметила работница магазина. Потом по видеозаписям и показаниям свидетелей полиция восстановила хронологию событий.
Оказалось, что вор подъехал на «Хонде» в компании двоих мужчин и женщины. Последняя, к слову, беременная гражданская жена вора, у нее на иждивении было трое малолетних детей.
Виски не единственная его кража алкогольного характера. Доказано, что в другой раз он украл из торговой точки зараз три бутылки рома Bacardi Carta Blanca по 0,7 литра каждая. В следующем эпизоде фигурировала одноименная марка рома, но две бутылки.
В еще одном – снова две бутылки этого наименования. Работник заметил преступление и бросился догонять вора, но тот убежал. Когда полицейские предъявили ему фототеку, работник опознал преступника по фотографии.
Задокументирован факт «успешного» похищения преступником сразу двух бутылок игристого вина Martini Asti (по 0,75 литра) и одного Martini Prosecco (тоже 0,75 литра). Но когда он вновь, уже с подельником, нацелился на эту же марку, их постигла неудача. Спрятав в куртках по две бутылки, они попытались покинуть магазин, но неожиданно возникли препятствия.
Незадолго до их прихода сотруднику магазина позвонил коллега из другой улан-удэнской торговой точки и сообщил, что буквально недавно в магазин приходили молодые люди и вынесли спиртное. «Украли «Мартини». Одну бутылку я отобрал, а вторую не смог, они успели убежать», - рассказал коллега и по-дружески предупредил, что теперь воры могут появиться у них в магазине.
Предупрежденный был настороже. Заметив подозрительных мужчин, он принялся тихо следить. Как только те украли бутылки, закрыл входную дверь на ключ.
Криминальная пара, подойдя с добычей к выходу, не смогла выйти на улицу. «Стали суетиться, искать выход на улицу», - отмечено в материалах дела. А работник нажал кнопку и ожидал группу быстрого реагирования. Пытаясь выбраться наружу, воры оставили взятые бутылки алкоголя. В конце концов, им удалось отворить другие автоматические ворота и скрыться до приезда полиции.
Вор, очевидно, любил выпить, причем не водку, а что-то более «пафосное». Порой спиртное честно покупал. На страницах дела при описании других его похождений рассказано, как он однажды купил бутылку шампанского и выпил прямо возле магазина, а потом еще пил пиво во дворе многоэтажного дома в одном из кварталов Улан-Удэ. До пива «опустился», наверное, вынужденно, поскольку не было ничего «покруче».
Рукопашная схватка за куртку
Подумав, что Фортуна ему благоволит, вор порой отправлялся на кражу в нетрезвом виде. Однажды, будучи выпивши, он расхаживал по очередному магазину. Хоть пьяненький, а заметил, что в замке стеклянной витрины, где лежали сотовые телефоны, работники случайно забыли ключ.
Тихо «присоседившись» к витрине, злоумышленник повернул ключ, открыл стойку, украл два телефона Samsung и покинул магазин. Ущерб превысил 60 тыс. рублей.
Воровал злоумышленник в одиночку, но иногда брал напарника или напарницу. Сметалось все что угодно. Со стеллажа косметики как-то «увели» 12 упаковок крема «Нивея» «Энергия молодости» и шесть упаковок «Черного жемчуга». Покупательнице, случайно заметившей их действия, пригрозили и приказали молчать. Женщина испугалась, но потом отважно опознала ворюгу по фотографии.
В одном из улан-удэнских супермаркетов кража переросла в грабеж. Хотел незаметно своровать сигареты, но после разоблачения мужчине пришлось бежать сломя голову. Ущерб потянул более чем на 12 тыс. рублей. Но вообще грабежей было мало. Обычно все проходило по-тихому.
Преступник воровал деньги, телефоны, системные блоки компьютера, ноутбуки, сумки, пуховики, брюки, кроссовки, куртки… Украл даже массажную подушку YAMAGUCHI, рюкзак и духи Chanel. Массажную подушку продал знакомой за 5000 рублей, а та подарила маме. Однако с подарком пришлось расстаться – полиция изъяла вещь как похищенную.
Поймали вора на одежде. Это случилось благодаря решительному и самоотверженному работнику одного из магазинов Улан-Удэ. Тогда фигурант уже, кстати, находился в полицейском оперативном розыске.
Распоясавшийся вор стал весьма известен в среде работников городской торговли. Некоторые «точки» он обворовывал не единожды. Улан-Удэ не Москва, магазинов не так много.
И вот однажды внимательный работник обратил внимание на пару, зашедшую в торговый зал. «Мужчина был одет в черную длинную куртку «Найк», серые брюки, на плече небольшая коричневая сумка. Это была такая же одежда, в которой замечен вор из ранее случившихся эпизодов различных краж», - рассказывал потом работник, которого сие совпадение насторожило.
Лже-покупатели присматривались к курткам. Ходили между залом и примерочной то вместе, то по поодиночке, переносили туда-сюда свой рюкзак, примеряли разные куртки. За их маневрами внимательно наблюдали. Когда пара вышла на улицу, антикражная система не сработала, однако работник магазина вышел за ними и обратился к мужчине с рюкзаком с просьбой вернуться в магазин, чтобы прояснить один вопрос.
Запаниковавший вор предпринял попытку сбежать, но представитель магазина был готов к такому рывку. Ему удалось схватить преступника за туловище, потом он стал тащить злоумышленника назад в магазин. А тот активно отбивался. Оба упали на землю, где продолжили бороться.
Благодаря работнику, вор был нейтрализован до прибытия полицейских. Правоохранители официально задержали мужчину с девушкой. В рюкзаке обнаружили женскую куртку стоимостью 7749,17 рубля. Антикражный датчик лже-покупатели обезвредили, из-за чего он не сработал. Вор пытался урегулировать ситуацию, говоря, что заплатит за куртку, но уловка не удалась. До суда преступник содержался в СИЗО.
За серию краж он получил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Очень помогли записи с камер наблюдения. Но из похищенных вещей мало что удалось вернуть законным владельцам. Поэтому суд удовлетворил целый ряд гражданских исков потерпевших о возмещении ущерба. Вор обжаловал приговор первой инстанции, но Верховный суд республики оставил его без изменений.
Осужденный теперь не скоро увидит Martini. В бытующем в учреждениях УФСИН России по Бурятии, так сказать, тюремном меню данного пункта нет. Так же как виски, рома и другой алкопродукции. Придется обходиться чем-то безалкогольным – «гламурному» вору это будет, наверное, непривычно, но что же тут поделаешь.
Петр Санжиев, «Номер один».
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