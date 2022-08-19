Мошенники обманывают жителей Бурятии по несколько раз в сутки

«Работали профессионалы, как я понял, из-за границы, судя по их говору, они вошли в доверие и предложили женщине выгодно вложить средства, на что она согласилась и перевела им деньги, - сообщил он. И добавил, трудно представить, что с карты возможно переводить столь крупные суммы, тем более за границу»



«Банки в этих случаях обычно отказывают клиентам, поскольку они добровольно соглашались на списание средств, - говорит источник в правоохранительных органах. - Совсем другое дело, когда преступники списывают деньги без согласия клиентов»

«В апреле с моей кредитной карты списали около 190 тыс. рублей, - рассказывает один из пострадавших улан-удэнцев. - С перерывом в две минуты вдруг стали приходить СМС-сообщения, что я якобы покупаю товары в «Яндекс-маркете». - Списывали по 22 тыс. рублей. Очень сложно наблюдать, как у тебя воруют деньги, а ты ничего сделать не можешь»

«Столь большое доверие людей старшего поколения к звонкам по стационарному телефону, где им представляются сотрудниками органов власти, связано с советским прошлым, когда люди привыкли принимать все за чистую монету, кроме того, в ночное время критичность восприятия реальности сильно падает» - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова.

МВД по Бурятии продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье «мошенничество в особо крупном размере» по факту кражи с банковского счета жительницы Кяхтинского района, которая перевела мошенникам 7 млн рублей. Выплата, ранее полученная после гибели сына в СВО. Как выяснил «Номер один», похожие мошенничества в республике совершаются по несколько раз в сутки, правда суммы в них фигурируют куда более скромные. В ситуации с резким ростом криминальных посягательств на банковские счета граждан в регионе разбирался «Номер один».Согласно исследованию компании VISA, только 1% пользователей в ходе контрольных телефонных звонков сотрудников компании не сообщали звонившим свои персональные данные. Большинство же предоставляют незнакомцам те или иные сведения, в самых тяжелых случаях даже трехзначный код подтверждения на обратной стороне карты.Аналогичным образом повела себя жительница села в Кяхтинском районе, которой органы госвласти недавно перечислили на ее расчетный счет в крупном госбанке 7 млн рублей в качестве страховой выплаты. Об этом узнали мошенники и смогли под благовидным предлогом убедить женщину перевести им на карту деньги, а затем перестали выходить на связь. В МВД по Бурятии, куда обратилась заявительница, «Номер один» подтвердили факт расследования, однако не стали сообщать подробности нашумевшего дела.Денис Леонов, член Общественной палаты РБ, вместе с коллегами обнародовавший в СМИ вопиющий случай похищения средств со счета женщины, рассказал «Номер один» некоторые подробности мошенничества.Напомним, например, через Сбербанк-онлайн в сутки по РФ можно перевести до 1 млн рублей. Вряд ли процесс перевода в случае с обманутой гражданкой занял неделю. Не исключено, что деньги, чтобы обойти лимиты, перечислялись на российскую карту мошенников в отделении банка. Ведь на переводы с карты на карту ограничений по сумме нет.Вернут ли деньги пострадавшей?По данным Банка России, в первом квартале 2022 года со счетов россиян мошенники похитили 3,3 млрд рублей. Вернули лишь около 6% похищенных средств.На вопрос, компенсируют ли гражданке украденные у нее средства за счет бюджета или спонсорских средств, в Общественной палате РБ говорят, что это было бы хорошим решением, «однако надо дождаться результатов уголовного расследования».Как отмечают эксперты, мошенники нередко располагают большим количеством конфиденциальной информации граждан, включая количество денег на их счетах. Утечки данных в Сеть идут регулярно. А далее начинается социальная инженерия - мошенники, зная часть данных гражданина, на этой базе входят в доверие. Используя разного рода психологические техники, склоняют жертв к переводу денег.Не случайно, по данным Банка России, доля социнженерии в незаконных операциях с картами клиентов выросла за год в 2,1 раза и достигла 77,2%.Причем в этих случаях банки чаще отказывают в возврате средств - в I квартале 2022 года вернули только 2,5% похищенных средств.По данным правоохранительных органов, в Улан-Удэ участились случаи незаконных покупок по картам клиентов на маркетплейсах, в том числе «Яндекс-маркет», без подтверждения стоимости покупок через СМС-сообщения. В этих случаях, если клиент вовремя обратился на горячую линию и сделал все возможное, чтобы деньги не списывались с карты, деньги часто возвращают.Пострадавший дозвонился до колл-центра банка, который, как всегда, был загружен звонками, и карту заблокировали. Однако ее уже практически опустошили. Улан-удэнец также сразу позвонил в «Яндекс-маркет». Оператору пострадавший сказал, что по этим суммам нельзя выдавать преступникам товары. Ведь между оплатой и физической выдачей товара проходит некоторое время. Однако там обещали подумать и через пару часов сообщили, что товар уже выдан и необходимо обращаться в полицию. Мошенники, как выяснилось, получили товары в пункте выдачи в Подмосковье.Пострадавший оперативно обратился в полицию с заявлением о факте мошенничества и одновременно в банк, напирая на то, что он не давал своего согласия на покупку товаров с кредитной карты. И что СМС о необходимости подтверждения трансакции к нему не приходили. Спустя два месяца деньги на карту вернули. Можно сказать, повезло.Еще один массовый тип мошенничества, распространяемый сегодня со скоростью лесного пожара, - звонки о лже-ДТП.Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, только 9 - 10 августа мошенники совершили попытки хищения денежных средств у 12 пенсионеров. И благодаря проявленной бдительности восьмерым из них удалось сохранить свои сбережения.Схема мошенничества такова: обычно на стационарный телефон лицам пожилого возраста поступает звонок и мошенник, представившись близким родственником, сообщает о том, что он сбил человека на машине. Часто человек говорит шепотом, чтобы голос был неузнаваем. Далее в разговор включается лже-инспектор ГИБДД или сотрудник скорой помощи и сообщает, что для незамедлительного решения проблемы требуется крупная сумма наличных средств.В одном из недавних случаев пенсионерке сообщили, что нужен миллион рублей, чтобы замять дело и оплатить лечение пострадавшей. Улан-удэнка поверила, поскольку голос звонившей девушки был похож на голос дочери. Она собрала свои 30 тыс. рублей, еще 180 тыс. рублей заняла у соседей. И предложила передать то, что есть. И не заподозрила, что звонившие легко согласились на столь крупный «дисконт». Деньги передала курьеру. А дочь, как выяснилось, ни в какое ДТП не попадала.Нередко пенсионеры все же звонят своим детям и уточняют сумму взятки. И если им удается дозвониться, то обман быстро раскрывается, отмечают в МВД. Стражи порядка посоветовали быть более бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.Однако часто мошенники выбирают для звонков ночное время, когда большинство людей выключают мобильные устройства. И перепроверить звонок у дочери или сына становится невозможным. А вот стационарный телефон пенсионеры не выключают, становясь в итоге жертвами мошенников.По ее словам, в подобных случаях «нельзя принимать скоропалительные решения, необходимо взять паузу, хорошо подышать, прийти в себя и только потом продолжать разговор». А еще лучше вообще не разговаривать по телефону по подобным вопросам, предложив подумать и отложить вопрос до утра. Утро вечера мудренее.Как отмечает психолог, «люди сегодня очень сильно напуганы, а психическое состояние общества оставляет желать лучшего». И мошенники давят на тонкие струны, усиливая страх за детей, потери денег и здоровья.Между тем не только пожилые люди становятся жертвами мошенников. Так, в мае, по данным ТАСС, телефонные мошенники под видом сотрудников Сбербанка и Центробанка похитили 1,2 млн рублей у замруководителя Федеральной налоговой службы России. Вынудив перевести деньги через банкомат на их карту.Нередко жертвами преступников становятся и сами сотрудники банков. Они, прекрасно зная все уловки аферистов, в период болезни или сильной усталости теряют критичность мышления и переводят деньги кому попало. Примечательно, что эти же сотрудники усиленно предлагают клиентам банков страховки от незаконного списания средств.Валентин Соколов, «Номер один».