Мошенники обманывают жителей Бурятии по несколько раз в сутки
Секрет полишинеля
Согласно исследованию компании VISA, только 1% пользователей в ходе контрольных телефонных звонков сотрудников компании не сообщали звонившим свои персональные данные. Большинство же предоставляют незнакомцам те или иные сведения, в самых тяжелых случаях даже трехзначный код подтверждения на обратной стороне карты.
Аналогичным образом повела себя жительница села в Кяхтинском районе, которой органы госвласти недавно перечислили на ее расчетный счет в крупном госбанке 7 млн рублей в качестве страховой выплаты. Об этом узнали мошенники и смогли под благовидным предлогом убедить женщину перевести им на карту деньги, а затем перестали выходить на связь. В МВД по Бурятии, куда обратилась заявительница, «Номер один» подтвердили факт расследования, однако не стали сообщать подробности нашумевшего дела.
Денис Леонов, член Общественной палаты РБ, вместе с коллегами обнародовавший в СМИ вопиющий случай похищения средств со счета женщины, рассказал «Номер один» некоторые подробности мошенничества.
Напомним, например, через Сбербанк-онлайн в сутки по РФ можно перевести до 1 млн рублей. Вряд ли процесс перевода в случае с обманутой гражданкой занял неделю. Не исключено, что деньги, чтобы обойти лимиты, перечислялись на российскую карту мошенников в отделении банка. Ведь на переводы с карты на карту ограничений по сумме нет.
«Работали профессионалы, как я понял, из-за границы, судя по их говору, они вошли в доверие и предложили женщине выгодно вложить средства, на что она согласилась и перевела им деньги, - сообщил он. И добавил, трудно представить, что с карты возможно переводить столь крупные суммы, тем более за границу»
Вернут ли деньги пострадавшей?
По данным Банка России, в первом квартале 2022 года со счетов россиян мошенники похитили 3,3 млрд рублей. Вернули лишь около 6% похищенных средств.
На вопрос, компенсируют ли гражданке украденные у нее средства за счет бюджета или спонсорских средств, в Общественной палате РБ говорят, что это было бы хорошим решением, «однако надо дождаться результатов уголовного расследования».
Входят в доверие
Как отмечают эксперты, мошенники нередко располагают большим количеством конфиденциальной информации граждан, включая количество денег на их счетах. Утечки данных в Сеть идут регулярно. А далее начинается социальная инженерия - мошенники, зная часть данных гражданина, на этой базе входят в доверие. Используя разного рода психологические техники, склоняют жертв к переводу денег.
Не случайно, по данным Банка России, доля социнженерии в незаконных операциях с картами клиентов выросла за год в 2,1 раза и достигла 77,2%.
Причем в этих случаях банки чаще отказывают в возврате средств - в I квартале 2022 года вернули только 2,5% похищенных средств.
По данным правоохранительных органов, в Улан-Удэ участились случаи незаконных покупок по картам клиентов на маркетплейсах, в том числе «Яндекс-маркет», без подтверждения стоимости покупок через СМС-сообщения. В этих случаях, если клиент вовремя обратился на горячую линию и сделал все возможное, чтобы деньги не списывались с карты, деньги часто возвращают.
«Банки в этих случаях обычно отказывают клиентам, поскольку они добровольно соглашались на списание средств, - говорит источник в правоохранительных органах. - Совсем другое дело, когда преступники списывают деньги без согласия клиентов»
Когда возвращают деньги
«В апреле с моей кредитной карты списали около 190 тыс. рублей, - рассказывает один из пострадавших улан-удэнцев. - С перерывом в две минуты вдруг стали приходить СМС-сообщения, что я якобы покупаю товары в «Яндекс-маркете». - Списывали по 22 тыс. рублей. Очень сложно наблюдать, как у тебя воруют деньги, а ты ничего сделать не можешь»
Пострадавший дозвонился до колл-центра банка, который, как всегда, был загружен звонками, и карту заблокировали. Однако ее уже практически опустошили. Улан-удэнец также сразу позвонил в «Яндекс-маркет». Оператору пострадавший сказал, что по этим суммам нельзя выдавать преступникам товары. Ведь между оплатой и физической выдачей товара проходит некоторое время. Однако там обещали подумать и через пару часов сообщили, что товар уже выдан и необходимо обращаться в полицию. Мошенники, как выяснилось, получили товары в пункте выдачи в Подмосковье.
Пострадавший оперативно обратился в полицию с заявлением о факте мошенничества и одновременно в банк, напирая на то, что он не давал своего согласия на покупку товаров с кредитной карты. И что СМС о необходимости подтверждения трансакции к нему не приходили. Спустя два месяца деньги на карту вернули. Можно сказать, повезло.
Еще один массовый тип мошенничества, распространяемый сегодня со скоростью лесного пожара, - звонки о лже-ДТП.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, только 9 - 10 августа мошенники совершили попытки хищения денежных средств у 12 пенсионеров. И благодаря проявленной бдительности восьмерым из них удалось сохранить свои сбережения.
Схема мошенничества такова: обычно на стационарный телефон лицам пожилого возраста поступает звонок и мошенник, представившись близким родственником, сообщает о том, что он сбил человека на машине. Часто человек говорит шепотом, чтобы голос был неузнаваем. Далее в разговор включается лже-инспектор ГИБДД или сотрудник скорой помощи и сообщает, что для незамедлительного решения проблемы требуется крупная сумма наличных средств.
В одном из недавних случаев пенсионерке сообщили, что нужен миллион рублей, чтобы замять дело и оплатить лечение пострадавшей. Улан-удэнка поверила, поскольку голос звонившей девушки был похож на голос дочери. Она собрала свои 30 тыс. рублей, еще 180 тыс. рублей заняла у соседей. И предложила передать то, что есть. И не заподозрила, что звонившие легко согласились на столь крупный «дисконт». Деньги передала курьеру. А дочь, как выяснилось, ни в какое ДТП не попадала.
Не по телефону
Нередко пенсионеры все же звонят своим детям и уточняют сумму взятки. И если им удается дозвониться, то обман быстро раскрывается, отмечают в МВД. Стражи порядка посоветовали быть более бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.
Однако часто мошенники выбирают для звонков ночное время, когда большинство людей выключают мобильные устройства. И перепроверить звонок у дочери или сына становится невозможным. А вот стационарный телефон пенсионеры не выключают, становясь в итоге жертвами мошенников.
«Столь большое доверие людей старшего поколения к звонкам по стационарному телефону, где им представляются сотрудниками органов власти, связано с советским прошлым, когда люди привыкли принимать все за чистую монету, кроме того, в ночное время критичность восприятия реальности сильно падает»- говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова.
По ее словам, в подобных случаях «нельзя принимать скоропалительные решения, необходимо взять паузу, хорошо подышать, прийти в себя и только потом продолжать разговор». А еще лучше вообще не разговаривать по телефону по подобным вопросам, предложив подумать и отложить вопрос до утра. Утро вечера мудренее.
Как отмечает психолог, «люди сегодня очень сильно напуганы, а психическое состояние общества оставляет желать лучшего». И мошенники давят на тонкие струны, усиливая страх за детей, потери денег и здоровья.
Между тем не только пожилые люди становятся жертвами мошенников. Так, в мае, по данным ТАСС, телефонные мошенники под видом сотрудников Сбербанка и Центробанка похитили 1,2 млн рублей у замруководителя Федеральной налоговой службы России. Вынудив перевести деньги через банкомат на их карту.
Нередко жертвами преступников становятся и сами сотрудники банков. Они, прекрасно зная все уловки аферистов, в период болезни или сильной усталости теряют критичность мышления и переводят деньги кому попало. Примечательно, что эти же сотрудники усиленно предлагают клиентам банков страховки от незаконного списания средств.
Валентин Соколов, «Номер один».