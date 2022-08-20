Происшествия 20.08.2022 в 12:52

В Бурятии детей достали из горящего автомобиля

ДТП произошло на дороге к селу Старый Энхалук
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии детей достали из горящего автомобиля
Прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием троих несовершеннолетних, произошедшего на автодороге к с. Старый Энхалук Кабанского района. В результате ДТП автомобиль от удара с деревом загорелся, дети госпитализированы в медицинское учреждение с травмами и ожогами.

Проверка организована отделением МВД России по Кабанскому району.

В ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

Фото: «Номер один»

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