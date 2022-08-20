Происшествия 20.08.2022 в 15:55

В Улан-Удэ водитель протаранил два трамвая

Из-за ДТП в утренние часы было остановлено движение трамваев по улице Ботаническая
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ водитель протаранил два трамвая
Сегодня в 8:35 произошло ДТП на улице Ботаническая, сообщили в пресс-лужбе управления трамвая Улан-Удэ.

«Водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего произошло столкновение и автомобиль попал в межпутье, тем самым задев и второй трамвай, который двигался навстречу. Движение трамваев по ул. Ботаническая было закрыто до 10:20, до окончания работ ГИБДД. Водитель авто с травмами доставлен в медицинское учреждение».

Учреждение обратилось к пешеходам и водителям авто с просьбой быть внимательнее при пересечении трамвайных путей:

«Помните, что при экстренном торможении длина тормозного пути у трамвая более 20 метров».

Фото: «Номер один»

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