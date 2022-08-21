Происшествия 21.08.2022 в 12:03
В Бурятии произошло землетрясение
Сейсмособытие зафиксировано в Курумканском районе
Текст: Лариса Ситник
В 11.15 сейсмическая станция Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН г. Иркутск сообщила о том, что в 10.56 произошло сейсмособытие на территории Курумканского района.
- Магнитуда составила 5,0. Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от села Улюнхан Курумканского района. Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
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