В Иркутске школьница порезала кассира в кафе

В одном из заведений общепита в Иркутске 20 августа среди посетителей и работников произошла ссора из-за возникших неприязненных отношений. Когда молодой человек попытался вывести клиенток на улицу, одна из гостей ножом порезала руку кассиру торгового объекта.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что участницами конфликта являлись две несовершеннолетние жительницы Иркутска, ранее не попадавшие в поле зрения полиции. Школьницы вместе с родителями доставлены в полицию, где с ними проведена профилактическая беседа по недопущению совершения антиобщественных поступков. Кроме того, они будут поставлены на учет в ОДН.

На законных представителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Все материалы проверки будут направлены в КДН.





Фото: "Номер один"