В Бурятии машиниста насосных установок убило током

«Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год каждому. Каждый из обвиняемых возместил супруге потерпевшего моральный вред»

- добавили в прокуратуре Бурятии, уточнив, что приговор уже вступил в законную силу.