Происшествия 22.08.2022 в 09:45

В Бурятии машиниста насосных установок убило током

За его гибель два должностных лица ответили в суде
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии машиниста насосных установок убило током
pixabay.com
ЧП произошло в январе 2022 года на одном из предприятий по добыче полезных ископаемых, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. Тогда начальник участка и горный мастер при подключении кабеля к высоковольтной насосной установке нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате машиниста насосных ударило электрическим током и от полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Наказание за его гибель понесли два должностных лица - Мухоршибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу. Начальник участка и горный мастер признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год каждому. Каждый из обвиняемых возместил супруге потерпевшего моральный вред»

- добавили в прокуратуре Бурятии, уточнив, что приговор уже вступил в законную силу.

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