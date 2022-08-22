Происшествия 22.08.2022 в 09:45
В Бурятии машиниста насосных установок убило током
За его гибель два должностных лица ответили в суде
Текст: Нина Павлова
ЧП произошло в январе 2022 года на одном из предприятий по добыче полезных ископаемых, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. Тогда начальник участка и горный мастер при подключении кабеля к высоковольтной насосной установке нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате машиниста насосных ударило электрическим током и от полученных повреждений он скончался на месте происшествия.
Наказание за его гибель понесли два должностных лица - Мухоршибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу. Начальник участка и горный мастер признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Наказание за его гибель понесли два должностных лица - Мухоршибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу. Начальник участка и горный мастер признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год каждому. Каждый из обвиняемых возместил супруге потерпевшего моральный вред»- добавили в прокуратуре Бурятии, уточнив, что приговор уже вступил в законную силу.
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