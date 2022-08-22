Происшествия 22.08.2022 в 10:09

В Бурятии за выходные в ДТП погибли три человека

За два дня в республике произошло несколько серьезных аварий, в которых есть и пострадавшие
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии за выходные в ДТП погибли три человека
В субботу и воскресенье на территории Бурятии было зарегистрировано 43 аварии, в том числе несколько ДТП с пострадавшими. В авариях также погибли три человека. 

Так, сразу три ДТП произошли в ночь с субботы на воскресенье. В Баргузинском районе 48-летний пьяный водитель мопеда «Альфа» без прав сбил пешехода 1975 года рождения. В результате ДТП пешеход, 53-летняя пассажир и водитель мопеда получили травмы. 

В 2 часа ночи в Заиграевском районе 43-летний водитель автомобиля «УАЗ», следуя по ул. Санжиева с. Эрхирик сбил пешехода 1954 года рождения, после чего скрылся с места ДТП скрылся. В результате ДТП пострадавшего мужчину родственники увезли домой, где позже он скончался. 



Напомним, еще одно ДТП со смертельным исходом произошло той же ночью в Кабанском районе. 31-летний водитель автомобиля «Лексус» сбил пешехода 1979 года рождения. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Вечером в воскресенье в Баргузинском районе 47-летний водитель мотоцикла «Урал», не имеющий прав управления транспортом, следуя со стороны с. Хилгана в направлении с. Баянгол совершил съезд с дороги с последующим наездом на камень. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 50-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение. 
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