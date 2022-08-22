В пригороде Улан-Удэ серьезное ДТП собрало километровую пробку

«Простояли вчера почти час в пробке. Уставшие возвращались с Байкала, все выходные там провели. И тут, в Сотниково такой сюрприз. Страшно конечно, вот что бывает, когда при остановке для поворота выворачивают колеса» - сетует горожанка Инга Маринова.

В воскресенье около 6 часов вечера в с. Сотниково произошло ДТП на федеральной трассе. Там 38-летняя водитель автомобиля «Лексус», следуя со стороны г. Улан-Удэ в направлении г. Иркутск на нерегулируемом перекрестке врезалась в стоящую в попутном направлении автомашину «Ниссан Альмера» (поворачивал налево). После чего автомобиль «Ниссан Альмера» выехал на встречку и врезался в «Тойота Серес»."В результате ДТП водителя Тойоты на месте осмотрели медики", - сообщили в ГИБДД Бурятии.Отметим, что в результате столкновения полностью оказались перекрыты для движения обе полосы. Автомобили, которые двигались в направлении Иркутска, смогли объехать ДТП по обочине. А те, кто наоборот возвращался в город, попали в огромную пробку из-за невозможности объехать место ДТП.