Происшествия 22.08.2022 в 10:22

В пригороде Улан-Удэ серьезное ДТП собрало километровую пробку

На федеральной трассе вечером в воскресенье в Сотниково столкнулись сразу три автомобиля
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Текст: Нина Павлова
В пригороде Улан-Удэ серьезное ДТП собрало километровую пробку
Из мессенджеров
В воскресенье около 6 часов вечера в с. Сотниково произошло ДТП на федеральной трассе. Там 38-летняя водитель автомобиля «Лексус», следуя со стороны г. Улан-Удэ в направлении г. Иркутск на нерегулируемом перекрестке врезалась в стоящую в попутном направлении автомашину «Ниссан Альмера» (поворачивал налево). После чего автомобиль «Ниссан Альмера» выехал на встречку и врезался в «Тойота Серес».

"В результате ДТП водителя Тойоты на месте осмотрели медики", - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Отметим, что в результате столкновения полностью оказались перекрыты для движения обе полосы. Автомобили, которые двигались в направлении Иркутска, смогли объехать ДТП по обочине. А те, кто наоборот возвращался в город, попали в огромную пробку из-за невозможности объехать место ДТП.

«Простояли вчера почти час в пробке. Уставшие возвращались с Байкала, все выходные там провели. И тут, в Сотниково такой сюрприз. Страшно конечно, вот что бывает, когда при остановке для поворота выворачивают колеса»

- сетует горожанка Инга Маринова.

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