С начала года на водоемах в Бурятии утонули 34 человека, в т. ч. пять детей. Цифры показывают серьезное улучшение положения, ведь за аналогичный период прошлого года утонули 52 купающихся (из них 10 - дети).В теплый сезон - с 1 июня утонули 27 граждан, в том числе трое детей. Здесь аналогично отмечается улучшение, потому что за такой же период прошлого года показатели были 40 и 9, соответственно.По республике летом 2022 года работали десять пляжей, что в десять раз больше прошлогоднего количества. Сейчас официально открытые пляжи уже начинают закрываться. Последний из них - в Северо-Байкальском районе - будет закрыт 25 августа.Пять лет назад в Бурятии было порядка 25-30 официальных пляжей. Сейчас регион хочет постараться нарастить число пляжей примерно до такого же количества.Комментируя оптимистичные итоги, спасатели связывают улучшение статистики с наращиванием профилактической и разъяснительной работы. Так, ее активно ведут в различных пабликах. Свою роль играют многочисленные предупреждающие знаки, которые установлены в запрещенных для купания местах. И, конечно, важно патрулирование мест стихийных купаний народа, особенно в пятницу-воскресенье. Таких наиболее популярных нелегальных мест в Бурятии насчитывается 34 - чаще всего на Байкале, на озерах Гусиное и Щучье, в столице республики. "Купальное" патрулирование продлится до конца сентября.В этом году прочь от водоемов были удалены более трехсот детей, которые находились там без надзора взрослых.Ожидается, что в нерестовый сезон на Байкале в Бурятии будут тонуть омулевые браконьеры. Как правило, они пренебрегают средствами безопасности и не надевают жилеты. Так, в прошлогодний нерестовый сезон в республике утонуло около десятка рыбных браконьеров.