Происшествия 22.08.2022 в 12:30
В районе Бурятии к местным жителям выползают ядовитые змеи
Хоринцам рекомендуют внимательнее смотреть под ноги
Текст: Нина Павлова
В Хоринском районе Бурятии местные жители сообщают о том, что все чаще встречаются на улице со змеями. Пресмыкающиеся наводят ужас на встречных.
"В Хоринске появились змеи, будьте аккуратно в переулке Жанаев";
"Сегодня ходили в лес за грибами встретили змею. Опубликуйте пожалуйста, что бы были внимательнее", - пишут местные жители в паблике Хоринск-инфо.24/7.
Как выяснилось - опасения местных жителей не безосновательны. Как пояснили в Бурприроднадзоре, это щитомордник Gloydius intermedius.
Также добавили, что для здopoвoгo чeлoвeкa yкyc ядoвитoй змeи нe cмepтeлeн. Однако в гpyппe pиcкa все же нaxoдятcя люди пoжилoгo вoзpacтa, дeти и люди co cлaбым иммyнитeтoм.
"В Хоринске появились змеи, будьте аккуратно в переулке Жанаев";
"Сегодня ходили в лес за грибами встретили змею. Опубликуйте пожалуйста, что бы были внимательнее", - пишут местные жители в паблике Хоринск-инфо.24/7.
Как выяснилось - опасения местных жителей не безосновательны. Как пояснили в Бурприроднадзоре, это щитомордник Gloydius intermedius.
«В целом, у щитомордников яд не очень сильный. Все зависит от места укуса и реакции организма. Обязательно необходимо сделать уколы антигистаминного средства и адреналина. Это снимет аллергические проблемы»- рассказали в ведомстве.
Также добавили, что для здopoвoгo чeлoвeкa yкyc ядoвитoй змeи нe cмepтeлeн. Однако в гpyппe pиcкa все же нaxoдятcя люди пoжилoгo вoзpacтa, дeти и люди co cлaбым иммyнитeтoм.
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