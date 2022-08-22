«В целом, у щитомордников яд не очень сильный. Все зависит от места укуса и реакции организма. Обязательно необходимо сделать уколы антигистаминного средства и адреналина. Это снимет аллергические проблемы» - рассказали в ведомстве.

В Хоринском районе Бурятии местные жители сообщают о том, что все чаще встречаются на улице со змеями. Пресмыкающиеся наводят ужас на встречных."В Хоринске появились змеи, будьте аккуратно в переулке Жанаев";"Сегодня ходили в лес за грибами встретили змею. Опубликуйте пожалуйста, что бы были внимательнее", - пишут местные жители в паблике Хоринск-инфо.24/7.Как выяснилось - опасения местных жителей не безосновательны. Как пояснили в Бурприроднадзоре, это щитомордник Gloydius intermedius.Также добавили, что для здopoвoгo чeлoвeкa yкyc ядoвитoй змeи нe cмepтeлeн. Однако в гpyппe pиcкa все же нaxoдятcя люди пoжилoгo вoзpacтa, дeти и люди co cлaбым иммyнитeтoм.