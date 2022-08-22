Происшествия 22.08.2022 в 16:14

В Бурятии ликвидатор свалки на Байкале незаконно получил 12 млн рублей себе в карман

Путем подделки ряда документов в Минприроды представили отчеты о перевыполнении плана
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии ликвидатор свалки на Байкале незаконно получил 12 млн рублей себе в карман
"Номер один"
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора муниципального унитарного предприятия. ОН обвиняется совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Так, 9 декабря 2019 года директор предприятия с министерством природных ресурсов Республики Бурятия заключил государственный контракт по ликвидации несанкционированной свалки коммунальных отходов, расположенной в лесном массиве на окраине села Турка Прибайкальского района республики. Цена контракта составила 20 млн. рублей.

По условиям контракта подрядчик со свалки должен был вывезти на полигон твердых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй мусор в объеме 37 тыс. куб.м. В действительности, со свалки в рамках исполнения контракта было вывезено без малого лишь 15 тыс. куб.м. мусора, однако обвиняемым путем подделки ряда документов заказчику были представлены отчеты о перевыполнении плана и вывозе почти 38 тыс. куб.м. отходов. На основании указанных подложных документов на счета предприятия перечислены 20 млн. рублей, из которых почти 12 млн. были получены незаконно, похищены директором и израсходованы им по своему усмотрению.   

«Для обеспечения исполнения приговора в части возможного взыскания штрафа или конфискации имущества в рамках уголовного дела наложен арест на два личных автомобиля обвиняемого, а также на дебиторскую задолженность возглавляемого им предприятия, образовавшуюся при распоряжении похищенными денежными средствами»

- сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Как сообщили "Номер один", сотрудниками подразделения БЭП УМВД по Улан-Удэ были проведены различные исследования и технические мероприятия, опросы более 20 работников, осуществлявших перевозку мусора. Благодаря оперативным мероприятиям был своевременно наложен арест на оставшиеся денежные средства.
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свалка подрядчик

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