Происшествия 23.08.2022 в 12:17

Житель Бурятии порезал собутыльника за то, что тот приставал к его супруге

Несостоявшийся любовник получил ножевое ранение
A- A+
Текст: Нина Павлова
Житель Бурятии порезал собутыльника за то, что тот приставал к его супруге
"Номер один"
22 августа в полицию Октябрьского района поступило сообщение от фельдшера бригады скорой помощи о том, что в одном из домов частного сектора Улан-Удэ обнаружен 44-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Выяснилось, что тяжкие телесные повреждения нанес 34-летний приятель. Накануне мужчины распивали спиртные напитки. От выпитого хозяин дома уснул, а когда проснулся, увидел, что гость пристает к его супруге. Произошёл конфликт, в ходе которого в какой-то момент ссоры под руку мужчине попал нож, которым он нанес ранение гостю. Пострадавший сумел самостоятельно вызвать скорую.

«Известно, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие»

- сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Теги
нож

Все новости

В Улан-Удэ в колонии поселении №3 начался сбор урожая овощей
23.08.2022 в 12:50
Бурятия получит 337 млн рублей на развитие пляжных зон и кемпингов
23.08.2022 в 12:42
В Бурятии возобновят проверки соблюдения масочного режима в автобусах
23.08.2022 в 12:30
В Улан-Удэ обретает краски Успенский кафедральный собор РПЦ
23.08.2022 в 12:29
Житель Бурятии порезал собутыльника за то, что тот приставал к его супруге
23.08.2022 в 12:17
Фестиваль «Русское лето» приедет в Бурятию
23.08.2022 в 12:07
В Забайкалье отыскали 44-летнего мошенника, который действовал в Улан-Удэ
23.08.2022 в 11:33
Детский сад «Калинка» в Октябрьском районе готовят к открытию
23.08.2022 в 11:32
Районы Бурятии получат субсидии на содержание и ремонт дорог местного значения
23.08.2022 в 10:52
Омбудсмен Бурятии спасла жителя республики от московского штрафа
23.08.2022 в 10:33
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

Читайте также
В Забайкалье отыскали 44-летнего мошенника, который действовал в Улан-Удэ
Он привлечен к уголовной ответственности за получение займов по чужим документам

23.08.2022 в 11:33
Байкальская прокуратура взялась за причалы и пирсы
Уже выявлено незаконное размещение причальных сооружений, находящихся в аварийном состоянии
23.08.2022 в 10:09
В Бурятии 22-летний пьяный водитель мотороллера опрокинул его
Одиннадцатилетний пассажир «Муравья» с травмами госпитализирован в хирургическое отделение
23.08.2022 в 10:00
В Улан-Удэ 81-летний водитель сбил девушку на пешеходном переходе
В результате ДТП 25-летняя горожанка с травмами госпитализирована в БСМП
23.08.2022 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru