Житель Бурятии порезал собутыльника за то, что тот приставал к его супруге

«Известно, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие» - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

22 августа в полицию Октябрьского района поступило сообщение от фельдшера бригады скорой помощи о том, что в одном из домов частного сектора Улан-Удэ обнаружен 44-летний мужчина с ножевыми ранениями.Выяснилось, что тяжкие телесные повреждения нанес 34-летний приятель. Накануне мужчины распивали спиртные напитки. От выпитого хозяин дома уснул, а когда проснулся, увидел, что гость пристает к его супруге. Произошёл конфликт, в ходе которого в какой-то момент ссоры под руку мужчине попал нож, которым он нанес ранение гостю. Пострадавший сумел самостоятельно вызвать скорую.