В Бурятии родные погибшего на Украине солдата не могут разыскать его дочь

«Алексей работал вахтовым методом в лесах Бурятии. По характеру был спокойным, добрым, но упертым. С уважением относился к людям. Всегда доводил начатое дело до конца» - говорит о погибшем его сестра Анна Титорович.

«3 апреля брат улетел в Грозный, там ему быстро помогли оформиться, он подписал контракт и уже вскоре оказался на передовой» - отмечает сестра погибшего.

«Брат о личной жизни говорить не любил. Девушек и женщин вокруг него всегда было много, но свой выбор он так и не сделал. В целом он был немногословным, немного скрытным человеком. Несколько лет назад мы заметили, что у Алексея появилась фотография маленькой девочки на вид трех-четырех лет. Фотография постоянно была на заставке в телефоне и ноутбуке. Мама спрашивала его про девочку, но он отвечал уклончиво. Когда я спросила, сказал, что, предположительно, это его дочь. После гибели брата я пыталась найти фотографию девочки, но все безуспешно. Телефон Алексея был утерян в Мариуполе. В ноутбуке фотографии тоже не оказалось, так как он его недавно ремонтировал» - рассказывает Анна.

«Нам очень хочется, чтобы мама девочки откликнулась. Нам очень важно знать, что у Алексея есть доченька. У нас большая семья, и мы с радостью станем помогать и поддерживать во всем дочь нашего Алексея. У нас очень хорошие родители, они замечательные бабушка и дедушка. И очень ждут свою внучку, а мы свою племянницу» - призывают откликнуться женщину родственники Алексея.

Во время спецоперации погиб доброволец из Бурятии Алексей Кривецкий. Ему было 35 лет. Похоронили военного 8 мая в Турке. У Алексея осталась дочь, которую сейчас очень надеются разыскать родные погибшего.Алексей родился 26 января 1987 года в поселке Майский Курумканского района в большой многодетной семье. Мама - учитель младших классов, отец трудился в леспромхозе. Алексей был пятым ребенком в семье. Вскоре семья переехала в Прибайкальский район, в Турку. Здесь и поныне живут родители Алексея и одна из его сестер.Алексей был человеком увлеченным. С удовольствием занимался техникой, любил лес, ходил на охоту и рыбалку.- Брат отлично разбирался в технике: настраивал антенны, ремонтировал телевизоры. Радиоэлектронике он учился по книгам. С детства увлекался оружием и охотой. С оружием был на «ты». У него осталось много книг об охоте, оружии, радиоэлектронике. Брат всем помогал, был безотказным, - рассказывает Анна.Казачьи корни позвали Алексея вступить в ряды общественной организации «Казачество Забайкалья». Имел воинское звание хорунжий, обязывающее чтить воинскую славу предков, соблюдать устав и дисциплину, иметь чистый и опрятный вид. Таким он и запомнился родным и односельчанам.- В ряды казачества Алексей вступил довольно давно. Там усовершенствовал свои знания об оружии, любил ходить в форме казака, - вспоминает брата Анна.Решение участвовать в спецоперации к Алексею пришло сразу, как только стало известно о том, что она началась. Мужчина начал искать способы, как побыстрее попасть на передовую. Через военкомат ему показалось долго.Последний раз житель Прибайкалья выходил на связь 8 апреля, когда находился еще на территории России. Погиб Алексей при освобождении Мариуполя 20 апреля.- Все мы потрясены смертью, я думала, что максимум будет ранение, ведь брат так хорошо стрелял… 8 мая мы его похоронили в Турке, - говорит Анна.Алексей жил с родителями и, когда был не на вахте, помогал им по хозяйству, а также во всех делах. Мужчина ни разу не был женат. Но, как выяснилось, у мастеровитого прибайкальца есть дочь восьми-девяти лет.Сестра погибшего говорит, что не знает, какие взаимоотношения были у брата с матерью девочки. Алексей ничего не рассказал ни о дочери, ни о ее матери. Анна, родители Алексея и все остальные родственники очень хотят, чтобы мать девочки дала о себе знать.Предположительно, мама девочки из Прибайкальского района, так как Алексей всегда работал там.Валентин Соколов, «Номер один».