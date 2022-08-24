Происшествия 24.08.2022 в 06:07

В Бурятии родные погибшего на Украине солдата не могут разыскать его дочь

Родственники очень хотят, чтобы мать девочки дала о себе знать
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Текст: Валентин Соколов
В Бурятии родные погибшего на Украине солдата не могут разыскать его дочь
Фото из архива семьи Кривецких
Во время спецоперации погиб доброволец из Бурятии Алексей Кривецкий. Ему было 35 лет. Похоронили военного 8 мая в Турке. У Алексея осталась дочь, которую сейчас очень надеются разыскать родные погибшего.

Человек-самоучка

Алексей родился 26 января 1987 года в поселке Майский Курумканского района в большой многодетной семье. Мама - учитель младших классов, отец трудился в леспромхозе. Алексей был пятым ребенком в семье. Вскоре семья переехала в Прибайкальский район, в Турку. Здесь и поныне живут родители Алексея и одна из его сестер.

«Алексей работал вахтовым методом в лесах Бурятии. По характеру  был спокойным, добрым, но упертым. С уважением относился к людям. Всегда доводил начатое дело до конца»

 говорит о погибшем его сестра Анна Титорович.

Алексей был человеком увлеченным. С удовольствием занимался техникой, любил лес, ходил на охоту и рыбалку.

- Брат отлично разбирался в технике: настраивал антенны, ремонтировал телевизоры. Радиоэлектронике он учился по книгам. С детства  увлекался оружием и охотой. С оружием был на «ты». У него осталось много книг об охоте, оружии, радиоэлектронике. Брат всем помогал, был безотказным, - рассказывает Анна.

По зову предков

Казачьи корни позвали Алексея вступить в ряды общественной организации «Казачество Забайкалья». Имел воинское звание хорунжий, обязывающее чтить воинскую славу предков, соблюдать устав и дисциплину, иметь чистый и опрятный вид. Таким  он и запомнился родным и односельчанам.

- В ряды казачества Алексей вступил довольно давно. Там усовершенствовал свои знания об оружии, любил ходить в форме казака, - вспоминает брата Анна.

Решение участвовать в спецоперации к Алексею пришло сразу, как только стало известно о том, что она началась. Мужчина начал искать способы, как побыстрее попасть на передовую. Через военкомат ему показалось долго.

«3 апреля брат улетел в Грозный, там ему быстро помогли оформиться, он подписал контракт и уже вскоре оказался на передовой»

- отмечает сестра погибшего.

Последний раз житель Прибайкалья выходил на связь 8 апреля, когда  находился еще на территории России. Погиб Алексей при освобождении Мариуполя 20 апреля.

- Все мы  потрясены смертью, я думала, что максимум будет ранение, ведь брат так хорошо стрелял… 8 мая мы его похоронили в Турке, - говорит Анна.

«Родители хотят увидеть внучку»

Алексей жил с родителями и, когда был не на вахте, помогал им по хозяйству, а также во всех делах. Мужчина ни разу не был женат. Но, как выяснилось, у мастеровитого прибайкальца есть дочь восьми-девяти лет.

«Брат о личной жизни говорить не любил. Девушек и женщин вокруг него всегда было много, но свой выбор он так и не сделал. В целом он был немногословным, немного скрытным человеком. Несколько лет назад мы заметили, что у Алексея появилась фотография маленькой девочки на вид   трех-четырех лет. Фотография постоянно была на заставке в телефоне и ноутбуке. Мама спрашивала его про девочку, но он отвечал уклончиво. Когда я  спросила, сказал, что, предположительно, это его дочь. После гибели брата я пыталась найти фотографию девочки, но все безуспешно. Телефон Алексея был утерян в Мариуполе. В ноутбуке фотографии тоже не оказалось, так как он его недавно ремонтировал»

- рассказывает Анна.

Сестра погибшего говорит, что не знает, какие взаимоотношения были у брата с матерью девочки. Алексей ничего не рассказал ни о дочери, ни о ее матери. Анна, родители Алексея и все остальные родственники очень хотят, чтобы мать девочки дала о себе знать.

«Нам очень хочется, чтобы мама девочки откликнулась. Нам очень важно знать, что у Алексея есть доченька. У нас большая семья, и мы с радостью станем помогать и поддерживать во всем дочь нашего Алексея. У нас очень хорошие родители, они замечательные бабушка и дедушка. И   очень ждут свою внучку, а мы  свою племянницу»

- призывают откликнуться женщину родственники Алексея.

Предположительно, мама девочки из Прибайкальского района, так как Алексей всегда работал там.

Валентин Соколов, «Номер один».
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