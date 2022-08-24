Происшествия 24.08.2022 в 10:17

В Бурятии водитель мотоцикла без прав врезался в автомобиль

В результате ДТП любитель быстрой езды оказался на больничной койке
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии водитель мотоцикла без прав врезался в автомобиль
ГИБДД Бурятии
ДТП произошло около 6 часов вечера в Заиграевском районе. 35-летний водитель мотоцикла «Хонда», без государственного регистрационного знака и без прав, следуя по ул. Трактовой п. Онохой выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Ниссан». В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в БСМП.  

В республиканской ГИБДД отмечают, что с начала года на территории региона зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в результате которых 3 человека погибли и 66  получили травмы различной степени тяжести.
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