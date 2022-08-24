В Бурятии водитель мотоцикла без прав врезался в автомобиль

ДТП произошло около 6 часов вечера в Заиграевском районе. 35-летний водитель мотоцикла «Хонда», без государственного регистрационного знака и без прав, следуя по ул. Трактовой п. Онохой выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Ниссан». В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в БСМП.В республиканской ГИБДД отмечают, что с начала года на территории региона зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в результате которых 3 человека погибли и 66 получили травмы различной степени тяжести.