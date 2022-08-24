Происшествия 24.08.2022 в 17:57

В Бурятии беспечные подростки едва не спалили восьмиквартирный дом

Один из них не потушил сигарету в нежилом помещении и уснул
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии беспечные подростки едва не спалили восьмиквартирный дом
pixabay.com
23 августа в поселке Баргузин Баргузинского района Бурятии жильцы восьмиквартирного двухэтажного дома почувствовали дым из соседней квартиры и сообщили о загорании на единый номер вызова экстренных служб «Система 112».

До приезда пожарных обеспокоенные жильцы нашли источник дыма в нежилой квартире на втором этаже. Со слов соседей, в этой квартире неоднократно наблюдали посторонних лиц и накануне вечером видели подростков. Доступ в неэксплуатируемую квартиру был свободный. Открыв дверь, бдительные жильцы увидели возгорание мусора на полу и самостоятельно его потушили. В нежилой квартире они обнаружили спящего 17- летнего подростка, который был задержан, прибывшими к месту пожара сотрудниками МВД.

«По предварительным данным, один из подростков,  собиравшихся в квартире не потушил сигарету и бросил на пол, в результате чего произошло возгорание мусора. Хозяин квартиры устанавливается»

- сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО ЧС.
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