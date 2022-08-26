В Бурятии суд вынес приговор отцу, насмерть задавившему трехмесячную дочь

Мужчину признали виновным в страшном преступлении – причинении смерти по неосторожности. Погибшая – его трехмесячная дочь. В этой истории, как и во многих подобных, увы, не обошлось без алкоголя.Минувшей весной, 20 апреля, Глеб Петров (имя и фамилия изменены) вернулся домой подвыпившим. В квартире в этот момент находилась его маленькая дочка, которой на днях должно было исполниться три месяца. Вероятнее всего, под влиянием градуса Глеб решил передохнуть и в три часа дня лег спать на кровать, положив рядом с собой девочку. Поспав всего два часа, в пять вечера он проснулся и с ужасом обнаружил - его ребенок не дышит. Как оказалось, во сне пьяный отец не заметил, как придавил своим телом младенца.Как позднее констатируют медицинские работники, девочка погибла еще до того момента, как отец пришел в себя. От тяжелого веса ребенок получил огромное количество внутренних травм: субконъюнктивальные кровоизлияния под висцеральной плеврой легких, под эпикардом, множественные мелкоточечные кровоизлияния темно-красного цвета, по всем поверхностям легких отпечатки ребер в виде участков «вдавления», расширение полости правого предсердия и переполнение его кровью и т. д.«От полученных повреждений девочка скончалась на месте происшествия через непродолжительный период времени. Смерть малолетней наступила от механической компрессионной асфиксии в результате сдавления груди и живота», - говорится в постановлении Гусиноозерского городского суда.Обвиняемый Глеб Петров в присутствии своего защитника ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке. Он полностью признал вину и решил не тратить время на длительные судебные разбирательства.«Подсудимый в судебном заседании пояснил, что обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности. - Прим. ред.) он согласен полностью, поддерживает ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, без исследования доказательств по делу, пояснив, что осознает характер и последствия добровольно заявленного им после консультации с защитником ходатайства. Осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства», - отмечают в ведомстве.Против рассмотрения этого уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства никто не возражал. Глеб Петров ранее не судим, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Потерпевшая по делу (вероятнее всего, супруга обвиняемого. - Прим. ред.) также считает, что мужчине следует назначить мягкое наказание.По итогу суд признал Глеба Петрова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 15%. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с аналогичным испытательным сроком.Служба информации «Номер один».