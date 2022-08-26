Происшествия 26.08.2022 в 06:06
В Бурятии суд вынес приговор отцу, насмерть задавившему трехмесячную дочь
Во сне пьяный отец не заметил, как придавил своим телом младенца
Текст: Номер один
Мужчину признали виновным в страшном преступлении – причинении смерти по неосторожности. Погибшая – его трехмесячная дочь. В этой истории, как и во многих подобных, увы, не обошлось без алкоголя.
Минувшей весной, 20 апреля, Глеб Петров (имя и фамилия изменены) вернулся домой подвыпившим. В квартире в этот момент находилась его маленькая дочка, которой на днях должно было исполниться три месяца. Вероятнее всего, под влиянием градуса Глеб решил передохнуть и в три часа дня лег спать на кровать, положив рядом с собой девочку. Поспав всего два часа, в пять вечера он проснулся и с ужасом обнаружил - его ребенок не дышит. Как оказалось, во сне пьяный отец не заметил, как придавил своим телом младенца.
Как позднее констатируют медицинские работники, девочка погибла еще до того момента, как отец пришел в себя. От тяжелого веса ребенок получил огромное количество внутренних травм: субконъюнктивальные кровоизлияния под висцеральной плеврой легких, под эпикардом, множественные мелкоточечные кровоизлияния темно-красного цвета, по всем поверхностям легких отпечатки ребер в виде участков «вдавления», расширение полости правого предсердия и переполнение его кровью и т. д.
«От полученных повреждений девочка скончалась на месте происшествия через непродолжительный период времени. Смерть малолетней наступила от механической компрессионной асфиксии в результате сдавления груди и живота», - говорится в постановлении Гусиноозерского городского суда.
Обвиняемый Глеб Петров в присутствии своего защитника ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке. Он полностью признал вину и решил не тратить время на длительные судебные разбирательства.
«Подсудимый в судебном заседании пояснил, что обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности. - Прим. ред.) он согласен полностью, поддерживает ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, без исследования доказательств по делу, пояснив, что осознает характер и последствия добровольно заявленного им после консультации с защитником ходатайства. Осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства», - отмечают в ведомстве.
Против рассмотрения этого уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства никто не возражал. Глеб Петров ранее не судим, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Потерпевшая по делу (вероятнее всего, супруга обвиняемого. - Прим. ред.) также считает, что мужчине следует назначить мягкое наказание.
По итогу суд признал Глеба Петрова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 15%. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с аналогичным испытательным сроком.
Служба информации «Номер один».
Минувшей весной, 20 апреля, Глеб Петров (имя и фамилия изменены) вернулся домой подвыпившим. В квартире в этот момент находилась его маленькая дочка, которой на днях должно было исполниться три месяца. Вероятнее всего, под влиянием градуса Глеб решил передохнуть и в три часа дня лег спать на кровать, положив рядом с собой девочку. Поспав всего два часа, в пять вечера он проснулся и с ужасом обнаружил - его ребенок не дышит. Как оказалось, во сне пьяный отец не заметил, как придавил своим телом младенца.
Как позднее констатируют медицинские работники, девочка погибла еще до того момента, как отец пришел в себя. От тяжелого веса ребенок получил огромное количество внутренних травм: субконъюнктивальные кровоизлияния под висцеральной плеврой легких, под эпикардом, множественные мелкоточечные кровоизлияния темно-красного цвета, по всем поверхностям легких отпечатки ребер в виде участков «вдавления», расширение полости правого предсердия и переполнение его кровью и т. д.
Пьяный житель Бурятии задавил трехмесячную девочку
22.04.2022 в 13:35
«От полученных повреждений девочка скончалась на месте происшествия через непродолжительный период времени. Смерть малолетней наступила от механической компрессионной асфиксии в результате сдавления груди и живота», - говорится в постановлении Гусиноозерского городского суда.
Обвиняемый Глеб Петров в присутствии своего защитника ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке. Он полностью признал вину и решил не тратить время на длительные судебные разбирательства.
«Подсудимый в судебном заседании пояснил, что обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности. - Прим. ред.) он согласен полностью, поддерживает ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, без исследования доказательств по делу, пояснив, что осознает характер и последствия добровольно заявленного им после консультации с защитником ходатайства. Осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства», - отмечают в ведомстве.
Против рассмотрения этого уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства никто не возражал. Глеб Петров ранее не судим, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Потерпевшая по делу (вероятнее всего, супруга обвиняемого. - Прим. ред.) также считает, что мужчине следует назначить мягкое наказание.
По итогу суд признал Глеба Петрова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 15%. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с аналогичным испытательным сроком.
Служба информации «Номер один».
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