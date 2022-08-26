Происшествия 26.08.2022 в 09:11
В Бурятии водитель внедорожника, врезавшегося в фуру, предварительно был пьян
Никто из пассажиров Honda CR-V не выжил
Текст: Нина Павлова
Установлена причина ДТП с погибшими на федеральной автотрассе Р-258 возле Мухоршибири, пишет паблик Мухоршибирь-инфо.24/7.
Как сообщили в ОГИБДД Мухоршибирского района, водитель легкового автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, вследствие чего совершил столкновение с большегрузом.
Как сообщили в ОГИБДД Мухоршибирского района, водитель легкового автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, вследствие чего совершил столкновение с большегрузом.
«Также, по предварительным данным, водитель Honda CR-V находился в состоянии опьянения»- цитирует паблик районную ГИБДД.
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