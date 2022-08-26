В Улан-Удэ перевернулась полицейская машина

В редакцию «Номер один» прислали видеоролик, снятый на Левом берегу возле КПП. На кадрах виден перевернутый полицейский автомобиль. По неподтвержденной информации, в ДТП столкнулись сразу четыре машины, а также есть пострадавшие, среди которых двое сотрудников правоохранительных органов.

«Ехала по улице Дорожная, тут перевернутая полицейская машина и вокруг разбитые машины, но что случилось – не знаю», - сообщила автор видео.







Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: скриншот из видео