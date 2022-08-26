Происшествия 26.08.2022 в 19:40

В Улан-Удэ перевернулась полицейская машина

Очевидцы прислали видео с места происшествия
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ перевернулась полицейская машина

В редакцию «Номер один» прислали видеоролик, снятый на Левом берегу возле КПП. На кадрах виден перевернутый полицейский автомобиль. По неподтвержденной информации, в ДТП столкнулись сразу четыре машины, а также есть пострадавшие, среди которых двое сотрудников правоохранительных органов.

 «Ехала по улице Дорожная, тут перевернутая полицейская машина и вокруг разбитые машины, но что случилось – не знаю», - сообщила автор видео.


 Обстоятельства произошедшего уточняются.

 

Фото: скриншот из видео

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