Происшествия 26.08.2022 в 19:40
В Улан-Удэ перевернулась полицейская машина
Очевидцы прислали видео с места происшествия
Текст: Евгения Гармаева
В редакцию «Номер один» прислали видеоролик, снятый на Левом берегу возле КПП. На кадрах виден перевернутый полицейский автомобиль. По неподтвержденной информации, в ДТП столкнулись сразу четыре машины, а также есть пострадавшие, среди которых двое сотрудников правоохранительных органов.
«Ехала по улице Дорожная, тут перевернутая полицейская машина и вокруг разбитые машины, но что случилось – не знаю», - сообщила автор видео.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото: скриншот из видео