Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти ребёнка в Улан-Удэ 

Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти ребёнка в Улан-УдэТерриториальный орган Росздравнадзора по РБ проведёт проверку по факту смерти 3-месячного ребёнка в Улан-Удэ. Он умер на фоне высокой температуры после поставленной ему вакцины против коклюша и дифтерии.По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко Росздравнадзор проведёт проверку обстоятельств смерти ребёнка, -сообщили в пресс-службе надзорного органа.Ранее "Номер один" сообщал, что состояние ребёнка серьёзно ухудшилось после отставленной ему прививки от коклюша и дифтерии. У малыша резко поднялась температура и ребёнок скончался.В Минздраве Бурятии сообщили, что ведут собственное расследование.Дмитрий Родионов, "Номер один".