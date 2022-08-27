Происшествия 27.08.2022 в 11:36

Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти ребёнка в Улан-Удэ

Малыш умер на фоне высокой температуры после поставленной ему вакцины против коклюша и дифтерии
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Текст: Дмитрий Родионов
Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти ребёнка в Улан-Удэ
pixabay.com
Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти ребёнка в Улан-Удэ 
  
Территориальный  орган Росздравнадзора по  РБ  проведёт проверку по факту смерти 3-месячного ребёнка в Улан-Удэ. Он умер на фоне высокой температуры после поставленной ему вакцины против коклюша и дифтерии. 

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко Росздравнадзор проведёт проверку обстоятельств смерти ребёнка, -сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее "Номер один" сообщал,  что состояние ребёнка серьёзно ухудшилось после отставленной ему прививки  от коклюша и дифтерии. У малыша  резко поднялась температура и ребёнок скончался. 

В Минздраве Бурятии сообщили, что  ведут собственное расследование.

Дмитрий Родионов, "Номер один".
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Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти ребёнка в Улан-Удэ
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