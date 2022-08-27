Происшествия 27.08.2022 в 11:36
Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти ребёнка в Улан-Удэ
Малыш умер на фоне высокой температуры после поставленной ему вакцины против коклюша и дифтерии
Текст: Дмитрий Родионов
Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти ребёнка в Улан-Удэ
Территориальный орган Росздравнадзора по РБ проведёт проверку по факту смерти 3-месячного ребёнка в Улан-Удэ. Он умер на фоне высокой температуры после поставленной ему вакцины против коклюша и дифтерии.
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко Росздравнадзор проведёт проверку обстоятельств смерти ребёнка, -сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Ранее "Номер один" сообщал, что состояние ребёнка серьёзно ухудшилось после отставленной ему прививки от коклюша и дифтерии. У малыша резко поднялась температура и ребёнок скончался.
В Минздраве Бурятии сообщили, что ведут собственное расследование.
Дмитрий Родионов, "Номер один".
Территориальный орган Росздравнадзора по РБ проведёт проверку по факту смерти 3-месячного ребёнка в Улан-Удэ. Он умер на фоне высокой температуры после поставленной ему вакцины против коклюша и дифтерии.
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко Росздравнадзор проведёт проверку обстоятельств смерти ребёнка, -сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Ранее "Номер один" сообщал, что состояние ребёнка серьёзно ухудшилось после отставленной ему прививки от коклюша и дифтерии. У малыша резко поднялась температура и ребёнок скончался.
В Минздраве Бурятии сообщили, что ведут собственное расследование.
Дмитрий Родионов, "Номер один".