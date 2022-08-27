Происшествия 27.08.2022 в 15:27

В Новом Уояне Бурятии за ночь произошло еще 2 крупных пожара

Органы внутренних дел ищут лиц, причастных к поджогам
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Текст: Нина Павлова
В Новом Уояне Бурятии за ночь произошло еще 2 крупных пожара
pixabay.com
В ночь с 26 на 27 августа на пульт пожарной охраны поступило два сообщения с разницей в 11 минут о возгораниях в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. К месту вызовов выезжал личный состав пожарной части №49 12-го Северобайкальского отряда. 

Первое сообщение о возгорании поступило в 01.43. На момент прибытия пожарного подразделения горел брусовой дом, здание было полностью охвачено пламенем. Для ликвидации возгорания потребовалось привлечение дополнительных сил - выезжал резервный караул. Огонь ликвидировали менее чем за час. В результате пожара огнем уничтожен нежилой расселенный дом на площади 140 кв.м. 

Сообщение о втором пожаре поступило в 01.54, по прибытию пожарными установлено возгорание дощатого гаража. 32 минуты потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать огонь. В результате пожара поврежден деревянный гараж на площади 60 кв.м. Доступ к строению был свободный. 

«Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной обоих пожаров послужил поджог. Органами внутренних дел ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц причастных к поджогам»

- сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Напомним, в ночь с 25 на 26 августа, на территории поселка Новый Уоян Северобайкальского района произошло семь пожаров, в результате которых один жилой дом поврежден, сгорело: два жилых строения, один нежилой дом, два сарая и бесхозное здание. Предварительной причиной всех происшествий является поджог.
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