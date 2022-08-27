В Новом Уояне Бурятии за ночь произошло еще 2 крупных пожара

«Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной обоих пожаров послужил поджог. Органами внутренних дел ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц причастных к поджогам»

- сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.