Происшествия 27.08.2022 в 15:37
В лесу Бурятии без вести пропала старушка
73-летняя женщина ушла за дикоросами еще 25 августа
Текст: Нина Павлова
Спасателям поступило сообщение о том, что 25 августа женщина 1949 года рождения ушла из дома в лес, расположенный вблизи г. Закаменск, для сбора дикоросов и до настоящего времени не вернулась. По уточнённой информации в километре от того места, где женщина собирала шиповник, найдена её трость.
Сегодня поисковые работы продолжаются.
Напомним, 23 августа спасатели выезжали в Прибайкальский район на поиски мужчины. Сообщалось, что он заблудился в тайге. К сожалению, 24 августа его тело обнаружили в 1,5 км от фермы, где он работал. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
«Из города Гусиноозерск в г. Закаменск для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы. Кроме того, на поиски женщины привлечены сотрудники полиции и родственники»- сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
Сегодня поисковые работы продолжаются.
Напомним, 23 августа спасатели выезжали в Прибайкальский район на поиски мужчины. Сообщалось, что он заблудился в тайге. К сожалению, 24 августа его тело обнаружили в 1,5 км от фермы, где он работал. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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