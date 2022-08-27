В лесу Бурятии без вести пропала старушка

«Из города Гусиноозерск в г. Закаменск для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы. Кроме того, на поиски женщины привлечены сотрудники полиции и родственники»

- сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.