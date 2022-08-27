В пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

Сегодня около 11 утра между с. Нур-Селение и с. Н.Иволга столкнулись два легковых автомобиля - Honda Freed Spike и Toyota Chaser, сообщает паблик Иволга-инфо. 24/7.По сообщению, в результате аварии травмы получили 4 человека: мужчина 38 лет, женщина 25 лет, мужчина 25 лет, мужчина 35 лет. Всех госпитализировали.